Vuković: Pripremamo posebna rješenja za isplaćivanje novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija priprema posebna rješenja kojima će se isplaćivati novac potrošačkim jedinicama do donošenja Zakona o budžetu za narednu godinu, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković.

On je naveo da rade na tim posebnim rjšenjima usljed novonastalih okolnosti i sprečavanja pravovremenog usvajanja najvažnijeg dokumenta – budžeta za narednu godinu.

“Na taj način ćemo omogućiti redovno servisiranje svih isplata koje su važne za građane i privredne subjekte”, rekao je Vuković u video izjavi dostavljenoj novinarima.

On je kazao da želi da vjeruje da nijednom građaninu, a naročito nosiocu odgovornih javnih funkcija, nije cilj narušavanje međunarodnog ugleda države u kojoj živi i usporavanje evropskog puta, na kojem smo, u kratkom roku, ostvarili zapažen rezultat.

“Usvajanje budžeta za narednu godinu je na dobrobit svih građana i neophodno je za realizaciju kapitalnih projekata, sprovođenje reformi, jačanje životnog standarda i nesmetan razvoj države”, ocijenio je Vuković.

On je naveo da je njihova institucionalna dužnost odgovorna i racionalna finansijska politika.

“Stoga, pozivam i druge nosioce javnih funkcija, koji utiču na okončanje ovog važnog procesa, da se ne oglušuju o svoje odgovornosti i dužnosti te da, umjesto opstrukcija koje štete funkcionisanju sistema i društva u cjelini, omoguće rad bez privremenog finansiranja”, zaključio je Vuković.

