Vuković: Ova sezona će biti najbolja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ova ljetnja turistička sezona će, uz 2019. godinu, biti najbolja za podgorički turizam ikada, saopštio je gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković.

„Dok traju polemike o tome kakva je ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori, što se Podgorice tiče – dileme nema“, naveo je Vuković na svom Twitter nalogu.

On je dodao da će ova sezona biti najbolja zahvaljujući unapređenju turističke ponude, odnosno novim hotelima, brojnim sadržajima i manifestacijama.

