Vuković: Budžet će biti spreman iduće sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će tokom sljedeće sedmice utvrditi predlog budžeta za narednu godinu, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

On nije želio novinarima u Podgorici da otkriva koliki će budžet predložiti Skupštini na usvajanje, prenosi portal Vijesti.

“Nastojali da kroz kapitalni budžet prepoznamo zrele projekte koji će zaista imati učinak u sljedećoj godini, a za sve detalje imaćemo prilike razgovarati podrobno”, rekao je Vuković.

On je kazao da je uspješno završena saradnja sa domaćim bankama oko zaduženja do 200 miliona EUR u ovoj godini, i da će ti detalji biti uskoro poznati.

“Apsolutno je sve završeno, sa njima je vrlo uspješna saradnja, uslovi su vrlo povoljni, povoljniji značajno, sve će biti vrlo brzo objavljeno, budite sigurni, to je cilj ove Vlade”, rekao je Vuković.

