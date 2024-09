Vukićević: Za nas izuzetno važna pruga Beograd-Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za Crnu Goru je izuzetno važna pruga Beograd-Bar na koju se priključuje i albanska strana, saopštila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, ističući dobru saradnju sa državama regiona, posebno Srbijom.

Vukićević je na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori, Johanom Satlerom, razmijenila stavove u vezi sa sektoralnom slikom stanja i rada, iz resora Ministarstva saobraćaja.

Sastanak je bio prilika i da Satler pruži punu podršku ovom resoru, da se kroz trenutne i buduće projekte i tehničku ekspertsku pomoć, resoru saobraćaja pruži podrška na putu ka ispunjavanju mjerila iz poglavlja 14 i 21.

Vukićević je iznijela informacije koje se odnose na trenutno stanje u sektoru državnih puteva i željezničkog saobraćaja, sa naročitim osvrtom na tendere i projekte koji se odnose na rekonstrukciju pruge Beograd –Bar.

Vukićević je istakla da je za nas izuzetno važna pruga Beograd-Bar na koju se priključuje i albanska strana, ističući dobru saradnju sa državama regiona, posebno sa Srbijom.

“Zemlje regiona su, kroz zajedničko djelovanje mehanizmom Zajedničkog pisma Evropskoj komisiji, koje smo ministar Goran Vesić i ja nedavno potpisali u Beogradu, dobile konkretan primjer kako bi susjedi regiona i Evrope trebalo da zajedničkim aktivnostima reaguju u pravcu zahtjeva za privlačenjem finansijske podrške, Evropske komisije, za ključne infrastrukturne projekte”, dodala je Vukićević.

Vukićević i Satler su govorili o brojnim projektima rekonstrukcije domaćih putnih pravaca, sa posebnim osvrtom na nastavak projekta auto-puta Bar-Boljare, naročito o trenutnom satusu i budućim projekcijama dinamike radova na drugoj dionici auto-puta.

“Svakako da postoji potreba za daljim proširenjem kapaciteta i poboljšanjem postojećeg stanja crnogorskih vazdušnih luka, a uz nezaobilaznu potrebu za valorizacijom Aerodroma na dugoročan i održiv način, sagledavajući stanje u turističkoj industriji, koja se rapidno širi, svakako da su koncesija Aerodroma i kompleksnost procedrura koja prati čitav proces, nešto na čemu Ministarstvo intenzivno radi, ali je donošenje konačne odluke o tome da li će crnogorskim aerodromima upravljati država ili koncesionar, na Vladi”, saopštila je Vukićević u namjeri da informacije i trenutne aktivnosti na ovako važnom projektu podijeli sa Satlerom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS