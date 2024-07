Vukićević preuzela dužnost ministarke saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, predao je dužnost novoj ministarki saobraćaja, Maji Vukićević.

Radulović, koji je rekonstrukcijom Vlade izabran za ministra pomorstva, kazao je da preuzimanjem te funkcije, preuzima i odgovornost za dalji razvoj i unapređenje pomorskog sektora, koji je od vitalnog značaja za ekonomiju naše zemlje.

„Svjestan sam brojnih izazova sa kojima se suočavamo, ali sam uvjeren da možemo postići značajne rezultate. Prioriteti mog mandata biće unapređenje infrastrukture Luke Bar, modernizacija flote, jačanje sigurnosti na moru, ali i promocija naše pomorske tradicije“, rekao je Radulović.

On je naveo da će transparentnost, efikasnost i inkluzivnost biti temeljni principi njegovog rada.

„Uvjeravam vas da će sve odluke koje budemo donosili biti u najboljem interesu Crne Gore“, poručio je Radulović.

