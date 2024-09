Vukićević: Država da zadrži kontrolu nad aerodromima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada još nema konačnu odluku o eventualnom davanju aerodroma u zakup, ali država treba da na neki način zadrži kontrolu nad njima, saopštila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

„Lično ću biti zagovornik te ideje“, poručila je Vukićević u intervjuu Pobjedi i dodala da smatra da sa državnom imovinom treba postupati vrlo oprezno, te da svaka odluka treba da bude dobro promišljena i donijeta u najboljem interesu Crne Gore.

Ona je kazala i da očekuje da do kraja godine bude potpisan ugovor sa izvođačem radova za dionicu auto-puta od od Mateševa do Andrijevice, te najavila da će se naredne godine raditi glavni projekat i početi pripremni radovi.

Vukićević je navela da prioritet Ministarstva svakako ostaje nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, ali da je u planu i rekonstrukciju čitave putne mreže.

„Neke od tih projekata smo već započeli u prethodnih mjesec. Sačekalo me i mnogo problema, prije svega u sektoru željezničkog prevoza putnika i upravo sam prve mjesece mandata posvetila pronalaženju načina da se pomogne kompanijama koje su u tom sektoru“, rekla je Vukićević.

Ona je podsetila da su uspjeli da otpišu dug po osnovu kamate koji je preduzeće Montecargo imalo prema Željeznicama Srbije i riješe problem turističkog voza, a da predstoji nabavka novih vozova i rekonstrukcija pruge Bar-Beograd.

Kada je riječ o drugoj dionici auto-puta Bar-Boljare, ona je navela da je pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača raspisan u aprilu i završen u junu, po pravilima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

„Očekujemo da do kraja godine imamo potpisan ugovor sa izvođačem radova. Dužina druge trase je 22 kilometra, naredne godine će se raditi glavni projekat i počeće pripremni radovi, dok je planirano da sama izgradnja trase traje četiri godine“, saopštila je Vukićević.

Ona je podsjetila da su pet kompanija i tri konzorcijuma izrazili interesovanje za drugu dionicu auto-puta, kao i da će njihov tačan spisak biti dostupan kada se postupak izbora okonča.

„Prioritet ostaje prije svega autoput Bar – Boljare, ali radiće se svakako i na ostalim projektima. Već imamo određene korake koji su započeti i za sada sve ide dinamikom kakva je planirana“, poručila je Vukićević.

Kada je riječ o upravljanju kompanijom Aerodromi Crne Gore, ona je ocijenila da trenutno rukovodstvo radi izuzetno dobar posao, te da lošija avio-povezanost nije njihova krivica.

„To je stanje koje su naslijedili i oni rade na tome da ga poprave. U stalnoj sam komunikaciji sa upravom Aerodroma i zajedničkim naporima vjerujem da ćemo u najskorijem roku uspjeti da bolje povežemo Crnu Goru sa ostatkom svijeta putem avio-saobraćaja“, rekla je Vukićević.

Ona je dodala da je kompanija To Montenegro u prošloj godini imala prilično dobre rezultate, koji su ove godine nešto lošiji, ali i dalje pozitivni.

„Moramo uzeti u obzir i okolnosti koje su postojale. Česte promjene na čelu kompanije sigurno da su uticale i na samo poslovanje. Očekuje nas uskoro izbor novog direktora i vjerujem da, uz adekvatnu podršku države i prije svega viziju rukovodstva koja je potrebna da bi se dalje razvijali, možemo napraviti respektabilnu kompaniju“, navela je Vukićević.

Ona je poručila da je potrebno da se nacionalnoj avio-kompaniji obezbijedi više letova, ka različitim destinacijama.

