Vučević: Izgradnja druge dionice auto-puta u septembru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izgradnja druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice počinje u septembru, a prekvalifikacioni tender biće raspisan naredne sedmice, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

Poslanica PES-a, Dragana Vučević, kazala je da to znači da se glavni tender može raspisati u junu.

“Za taj projekat, od Evropske komisije, dobićemo najveći pojedinačni grant u istoriji Crne Gore: preko 200 miliona EUR bespovratnih sredstava”, rekla je Vučević.

Dodatno, planirano je i spajanje puta od Andrijevice do Boljara i znatno brže konekcije sa Srbijom i Centralnom Evropom.

“Nepravedno zapostavljena Andrijevica i sva okolna sela, biće povezana sa velikim logističkim i regionalnim centrima, što će uticati na ubrzani privredni i ekonomski rast”, kazala je Vučević.

To će, kako se dodaje, podstaći brojne mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta i zaustavljanje daljeg iseljavanja iz resursima bogate Andrijevice.

“Nastavak izgradnje auto-puta još jedan je dokaz da smo sposobni da ostvarimo velike rezultate kada radimo zajedno i vjerujemo u bolju budućnost”, saopštila je Vučević.

Ona je navela da sve što je obećala Vlada, na čelu sa Milojkom Spajićem, konkretnim djelima, a ne pričom, potvrđuje odgovoran odnos prema građanima koji žive i na sjeveru Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS