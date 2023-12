Vraćanje pomorske linije Bar-Bari teško realizovati

Podgorica, Bar, (MINA-BUSINESS) – Mogućnost vraćanja pomorske linije Bar-Bari je svima nama želja, ali je u ovom trenutku teško realizovati, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, tokom posjete Opštini Bar obišao kompanije koje posluju u okviru pomorske privrede.

„Svima nam je želja da ova međunarodna pomorska linija ponovo zaživi, ali treba biti iskren i reći da je prije toga potrebno stvoriti uslove da bi se obnovila ova linija. Poznato je da je brodarsko društvo Barska plovidba u obavezi da otplaćuje kredit prema Exim banci, kao i da vrati određeni iznos u državni budžet po osnovu dodijeljene državne pomoći. To u značajnoj mjeri otežava akumuliranje sredstava za kupovinu broda, koji bi bio adekvatno rješenje za povezivanje Bara i Barija“, rekao je Radulović.

Svakako, Ministarstvo će pružiti punu podršku menadžmentu Barske plovidbe, kako bi se u narednom periodu Bar i Crna Gora ponovo i pomorskim putem povezali sa susjednom Italijom.

U okviru posjete Luci Bar, kao jednom od najznačajnijih potencijala, ne samo u ovom resoru, nego u Crnoj Gori, sa menadžmentom je razgovarano o raznim razvojnim mogućnostima, kao i o realizaciji investicionog programa.

„Upoznat sam sa činjenicom da je na zavidnom nivou dosadašnji stepen realizacije ugovorenih investicija, što me posebno raduje. Međutim, svjesni smo i da postoje određeni napori koje mora da uloži i država, kako bi mogli da valorizujemo značajnije ovu teretnu luku. Kao resorni ministar, nastojaću da prije svega kroz jačanje putne i željezničke infrastrukture, koja je u zaleđu Luke Bar, stvaram uslove za veću iskorišćenost lučkih kapaciteta“, poručio je Radulović.

Tokom posjete Marini Bar, Radulović je menadžmentu te kompanije saopštio da će Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u toku decembra već otpočeti sa konkretnim aktivnostima koje će voditi ka rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i statusa Marine.

Tokom posjete Baru, Radulović je obišao zaposlene u Lučkoj kapetaniji i Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama koji, kako je kazao, svojim radom doprinose radu cjelokupne pomorske administracije.

Radulović je iz Bara još jednom poslao poruku da će sektor pomorstva u resoru koji vodi biti u samom vrhu prioriteta.

