Vojne objekte u Lepetanima ustupaju Morskom dobru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo odbrane privremeno će ustupiti Javnom preduzeću Morsko dobro (JPMD) dva objekta koji se nalaze u okviru bivše vojne lokacije Lepetane u Tivtu.

To se navodi u Informaciji, koja je usvojena na sjednici Vlade.

“Vlada je dala saglasnost da se dva objekta koja se nalaze u okviru bivše vojne lokacije Lepetane u Tivtu ustupe na privremeno korišćenje bez naknade JPMD, za potrebe smještaja službe zadužene za poslove trajekta na trajektnoj liniji Kamenari – Lepetane, najduže do privođenja namjeni lokacije Lepetane u Tivtu u skladu sa važećim planskim dokumentom”, rekli su iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da su dali saglasnost na Izmjene Plana korišćenja sredstava JPMD za ovu godinu, radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za nabavku trajekata za prevoz vozila i putnika na relaciji Kamenari – Lepetane sa rezervnim djelovima i pratećom opremom.

“Dodatna sredstva zbog kojih se vrši izmjena plana iznose 2,1 milion EUR, tako da se planirana sredstva sa 18,5 povećavaju na 20,5 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

U diskusiji je istaknuto da se najveće uvećanje prihoda odnosi na usluge prevoza trajektom, koji po važećem planu iznose 6,7 miliona EUR, a po izmijenjenom 8,7 miliona EUR.

Vlada je usvojila Informaciju o klizištu na regionalnom putu R-13, dionica Mateševo-Kolašin, sa predlogom mjera sanacije.

Navodi se da je Inspekcija za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora regionalnog puta R-13, dionica Kolašin-Mateševo, konstatovala da je na lokalitetu Vladoš, došlo do vidnih deformacija na putu, koje ugrožavaju normalno odvijanje saobraćaja.

“Dok se na km 8 + 700 (od priključka na auto-put) formiralo klizište”, kaže se u dokumentu..

Klizište je, kako se dodaje, najvećim dijelom zahvatilo lijevu saobraćajnu traku, a u kruni klizišta i desnu saobraćajnu traku.

Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, Inspekcija za državne puteve donijela je Rješenje kojim se naređuje da Monteput na navedenoj dionici puta preduzme radnje i mjere u cilju prevazilaženja nastalog problema i omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Tim povodom zadužen je Monteput da Upravi za saobraćaj preda revidovani projekat sanacije klizišta, a Uprava za saobraćaj da u zakonom predviđenom postupku izabere izvođača radova na sanaciji klizišta.

Iz Vlade su rekli da će sredstva za realizaciju te investicije biti obezbijeđena iz Kapitalnog budžeta za ovu godinu.

Usvojena je Informacija o potrebi izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju prve faze petlje od Veruše do Lopate.

“S obzirom na to da su zbog izgradnje auto-puta korišćeni lokalni putevi, koji su zbog prolazaka kamiona i teških i građevinskih mašina u prilično lošem stanju, čime je u znatnoj mjeri dovedena u pitanje, prije svega, bezbjednost učesnika u saobraćaju, konstatovano je da je potrebno što prije revitalizovati taj putni pravac”, kaže se u dokumentu.

Dodaje se da je Uprava za saobraćaj za tu namjenu opredjelila 84,5 hiljada EUR.

Navodi se da je Monteput predložio da iz svojih sredstava finansira izradu idejnog rješenja što je i prihvaćeno, nakon čega je Uprava dužna da u zakonom predviđenom postupku izabere izvodača za izradu glavnog projekta i realizuje predmetnu investiciju.

Vlada je usvojila Informaciju o značaju održavanja putnih pravaca prema ski centrima u toku zimske sezone.

Zaduženo je Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Uprava za saobraćaj, da prilikom raspisivanja poziva kao prioritetne pravce koji ce biti održavani u zimskom periodu, uvrsti i putne pravce Žabljak – skijalište „Savin kuk”, Nikšić – Ski centar Vuče, Jadranska magistrala do Ski centara „Kolašin 1450” i „Kolašin 1600”, kao i Lubnice – Jezerine.

Data je saglasnost na Predlog kolektivnog ugovora Željezničkog prevoza Crne Gore, kojim se, kako su rekli iz Vlade, značajno poboljšavaju uslovi i prava po osnovu rada zaposlenih u kompaniji.

Iz Vlade su rekli da će se njegovom primjenom obezbijediti značajan porast zarada za sve nivoe stručnih kvalifikacija, posebno one sa sedmim stepenom stručne spreme.

To, kako su pojasnili, znači da će prosječna zarada u kompaniji dostići prosjek na državnom nivou.

“Zarade zaposlenih sa najnižim stepenom stručne spreme će dostići iznos minimalne zarade u državi, dok je značajno povećanje i kod zaposlenih sa četvrtim stepenom stručne spreme čiji poslovi su neposredno vezani za organizaciju i bezbjednost željezničkog saobraćaja”, kaže se u dokumentu.

Usvojena je Informacija o realizaciji projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“ i prihvaćen tekst Ugovora o izvođenju radova na primjeni mjera energetske efikasnosti na Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi, zgradi Univerziteta Nikšić, Osnovnoj Školi “Njegoš” u Kotoru i Gimnaziji „25.maj“ u Tuzima, kao i izvođenju preostalih radova JPU „Naša radost“ Herceg Novi.

Ugovor će biti potpisan sa kompanijom Eurozox iz Danilovgrada u ukupnom iznosu od 5,8 miliona EUR, bez poreza na dodatu vrijednsot (PDV) i rokom za izvođenje radova od 150 dana.

“Riječ je o nastavku realizacije projekta za koji su obezbijeđena sredstva iz kredita KfW banke od 45 miliona EUR zatim grant od Evropske komisije, preko Regionalnog fonda za energetsku efikasnost, kroz Western Balkan Investment Framework u iznosu od 4,78 miliona EUR”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, predviđeno je i da Vlada obezbijedi sopstveni doprinos do iznosa od deset miliona EUR.

Usvojena je Informacija o potpisivanju Amandmana Ugovora iz 2020. godine, za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Lepenac – Ribarevina – Poda – Berane i prihvaćen tekst Amandmana.

U raspravi je naglašeno da se potpisivanjem Amandmana stvaraju svi neophodni uslovi za početak radova na tom putnom pravcu koji ima izuzetan značaj za građane i privredu sjevernog regiona.

“Ugovorom je planirana rekonstrukcija puta ukupne dužine 40,4 kilometra, širine puta sedam metara”, kaže se u saopštenju Vlade.

Dodaje se da su radovi kasnili zbog pandemije koronavirusa i jer se građevinske dozvole za dionice Lepenac – Ribarevine i Ribarevine – Poda nijesu mogle dobiti do kraja febuara ove godine.

“Kako je od zaključivanja Ugovora došlo do naglog skoka cijena na tržištu, Izvođač je dostavio zahtjev za korekcijom cijena, a što je ocijenjeno opravdanim, uz napomenu da se obračun razlike u cijeni vrši prema Zaključku Vlade od 22. decembra prošle godine”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da su za projekat su obezbijeđena sredstva iz kredita EIB u visini Ugovora, koja iznose 35,7 miliona EUR.

Vlada je usvojila Informaciju o apliciranju na Poziv Implementacija sufinansiranih akcionih planova za međusobno povezane regionalne doline inovacija (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01) Okvirni program EU za istraživanje i inovacije Horizont Evropa.

Kako je pojašnjeno, namjera je da se podrže akcije putem kojih će se generisati povezane zajednice regija za inovacije, uključujući i regije sa manjim inovativnim potencijalom, tako što će se podržati prioriteti EU kroz strateške prednosti i oblasti specijalizacije svake od njih.

“Ta projektna ideja ima za cilj da pozicionira Crnu Goru kao atraktivnu destinaciju za razvoj, unapređujući njene istraživačke i inovativne kapacitete u cilju jačanja crnogorske privrede bazirane na znanju, novim tehnologijama i inovacijama”, kaže se u dokumentu.

Dodaje se da je zaduženo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja da pripremi i kandiduje projekat za Poziv, kao i da obezbijedi učešće relevantnih aktera iz inovacionog sistema Crne Gore.

Usvojena je Informacija o statusu Privremenog Aneksa Ugovora o korišćenju morskog dobra od 17. marta, za dio obale u Donjem Grblju u Krimovici, Opština Kotor.

Navodi se da je riječ o Ugovoru zaključenom između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (JPMD) i Nebojše Carevića, povodom kojeg se vodi sudski postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru.

Podsjeća se da je sud je odredio privremenu mjeru kojom se JPMD zabranjuje davanje u zakup i na korišćenje trećim licima plaže Ploče do pravosnažnog okončanja parničnog postupka, kao i da je, nakon toga, između JPMD i Nebojše Carevića zaključen Aneks V kojim se produžava važenje Ugovora do prestanka važenja privremene mjere i utvrđuje obaveza Korisnika na plaćanje godišnje zakupnine od 18.969 EUR.

“S obzirom na činjenicu da Carević faktički koristi tu lokaciju, da je platio zakupninu za prethodnu godinu, a u cilju ostvarivanja ekonomskog interesa za državu, ocijenjeno je opravdanim da Vlada da saglasnost na Privremeni Aneks V Ugovora o korišćenju navedene lokacije u skladu sa ranijom sudskom praksom, a do okončanja sudskih postupaka koji se vode povodom ovog predmeta”, kaže se u dokumetu.

Vlada je izdala Urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu firme Somsol.

Kako je naglašeno u diskusiji, prema prethodno sporovedenim analizama od podnosioca zahtjeva utvrđeno je da je 240 MW maksimalni mogući kapacitet buduće solarne elektrane.

Donijeta je Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2023-2028. koja, kako su rekli iz Vlade, donosi viziju i plan za sprovođenje strateške transformacije poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori do 2028. godine,

Iz Vlade su rekli da će se to osigurati realizovanjem niza različitih aktivnosti i mjera finansiranih iz nacionalnog i EU budžeta, te iz drugih vidova pomoći, kao što su pomoć od Svjetske banke i UN-a.

“Za implementaciju Strategije za period 2023-2025 potrebna su budžetska sredstva u iznosu od 96,33 miliona EUR, a računajući sve izvore finansiranja (budžetska sredstva, EU sredstva, kredite), ukupno 140,3 miliona EUR”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da će revizija Strategije biti sprovedna 2025., kao i da nije moguće procijeniti ukupan iznos potrebnih sredstava za njenu implementaciju do 2028. godine.

Iz Vlade su podsjetili da su budžetska sredstva neophodna za ovu godinu obezbijeđena Agrobudžetom u iznosu od 26,38 miliona EUR.

“A dodatna sredstva, konkrentno za implementaciju ciljeva za poboljšanje položaja poljoprivrijednika u lancu vrijednosti za jačanje tržišne orijentacije i ciljeva za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava kratkoročno i dugoročno, a koja se realizuju sprovođenjem mjera Agrobudžeta za 2023. godinu, iznose 4,5 miliona EUR”, kazali su iz Vlade.

Oni su dodali da je usvojen Akcioni plan za implementaciju Industrijske politike 2019-2023, za 2023. godinu.

Kako je saopšteno, Akcioni plan obuhvata 17 operativnih ciljeva sa indikatorima učinka, kao i 61 aktivnost sa indikatorima rezultata i definisanim akterima u procesu provođenja industrijske politike.

“Za njegovu implementaciju planirana su sredstva u iznosu od 235,6 miliona EUR, (nacionalni budžet 37.238.659, javni sektor 76.072.366, IPA 10.584.622, donatorski programi 3.134.935 i privatni sektor 108.589.150)”, kazali su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS