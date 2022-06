Vlada ugrozila funkcionisanje prevoznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada ne poznaje sistem državne vlasti i mehanizme uticaja nekih odluka koje donose isključivo iz ugla partijskih interesa, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević i dodao da je ugroženo funkcionisanje prevoznika.

“Smanjenje akciza na gorivo je dovelo do ukidanja povraćaja dijela plaćenih akciza za prevoznike u drumskom saobraćaju”, naveo je Medojević u saopštenju.

On je rekao da, što se prevoza robe u drumskom prometu tiče, one firme koje su imale plaćene sve obaveze prema zaposlenima i državi imale su pravo na povraćaj dijela plaćene akcize u iznosu od 18,1 cent po litru ili 0,07 odsto od iznosa faktura za prevoz izdatih u tom kvartalu.

“Uprava carina je vršila povraćaj. Oni su vraćali ono što je manje, litraža ili promet. Jedan kamion za tri mjeseca potroši u prosjeku deset hiljada litara nafte i to je bilo po potrošnji da se vrati 1,81 hiljada EUR”, kazao je Medojević.

Prema njegovim riječima, promet može da varira, ali su ovim potezom primorali da se manje radi za keš, a više preko računa i to u nekom prosjeku bude blizu ove cifre do koje se došlo kroz potrošnju goriva.

“Neki od prevoznika su sipali gorivo na crno ili negdje po inostranstvu i tu nijesu imali povraćaja akcize”, dodao je Medojević.

Vlada je, kako je objasnio, smanjenjem akcize 40 odsto smanjila iznos za povraćaj prevoznicima na pet centi po litru, a onim zadnjim smanjenjem od 50 odsto potpuno su ukinuli taj dio za povraćaj prevoznicima, a imaju prostora jer je ostalo jos 26 centi akcize koji ide državi od svakog litra.

