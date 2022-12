Vlada smijenila Košutu, Kastratovića i Milošević

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), Alije Košute.

Takođe, kako je saopšteno iz Vlade, razriješeni su članovi tog tijela, Marko Kastratović i Jadranka Milošević.

Upravni odbor Fonda PIO trebalo je prošlog četvrtka da odlučuje o izboru direktora te institucije.

U saopštenju objavljenom na sajtu, navodi se da je Upravni odbor Fonda PIO na sjednici donio zaključak kojim se donošenje odluke o imenovanju direktora te institucije odlaže za narednu sjednicu, do kada će se obezbijediti mišljenje Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), neophodno za definisanje procesa donošenje navedene odluke.

Potrebno je bilo ustanoviti da li Milošević, koja je jedan od kandidata za direktora, ali i član Upravnog odbora, uopšte može glasati.

