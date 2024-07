Vlada smijenila Anžura

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na današnjoj sjednici razriješila izvršnog direktora kompanije ToMontenegro, Marka Anžura sa te pozicije.

Vlada je danas donijela rješenje o imenovanju Vukadina Stojanovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora ToMontenegra.

Na sjednici je donijeto i rješenje o razrješenju članova Odbora direktora ToMontenegra u sastavu Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Vukadin Stojanović i Danilo Popović.

Vlada je takođe imenovala članove Odbora direktora te kompanije koje čine Dragaš, Šušić, Gardašević Slavuljica, Petar Glomazić i Giuseppe Renga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS