Vlada preuzima dug Instituta prema Jugobanci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će u toku ove godine preuzeti dug Instituta „Simo Milošević” prema Jugobanci.

Vlada je danas na sjednici utvrdila Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu za ovu godinu i Predlog amandmana na Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaduživanju Crne Gore za ovu godinu.

Iz Vlade su saopštili da se predloženi amandmani odnose na preuzimanje duga u iznosu do sedam miliona EUR.

„Vlada će u toku ove godine preuzeti dug Instituta „Simo Milošević” prema Jugobanci u stečaju, odnosno nadležnoj Agenciji za osiguranje depozita Srbije, koja je u funkciji stečajnog upravnika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada preuzela aktivnosti u cilju iznalaženja načina za izmirenje duga Instituta, kako bi se izbjegla eventualna blokada, a time i gotovo izvjestan stečaj.

„U postupku preuzimanja duga, dugovanje Crne Gore prema Jugobanci bilo bi moguće umanjiti za iznos koji Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje, u iznosu od 1.366.113 EUR, čime bi se umanijile ukupne obaveze Instituta, nakon čega bi preostala dugovanja, koja će biti izmirena iz budžeta Crne Gore, iznosila ukupno oko 5.313.150 EUR“, rekli su iz Vlade.

Vlada je utvrdila Predlog izmjene Zakona o računovodstvu u javnom sektoru.

U diskusiji je istaknuto da je za primjenu tog zakona potrebno obezbijediti adekvatno i izuzetno zahtjevno IT rješenje, koje će podržavati vođenje budžetskog računovodstva i finansijsko izvještavanje u skladu sa obračunskim računovodstvenim principom, a koje se u velikom dijelu razlikuje od postojećeg računovodstvenog informacionog sistema, koji podržava gotovinski računovodstveni princip.

Iz Vlade su kazali da je i Državna revizorska institucija kroz Izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu, ocijenila da nijesu stvoreni uslovi za primjenu Zakona u dijelu procjene vrijednosti državne imovine i stavljanja u funkciju softvera za vođenje jedinstvene evidencije i registra nepokretnosti.

Kako su rekli, imajući to u vidu, nije moguće primjeniti Zakon u predviđenom roku i potrebno je odložiti njegovu primjenu, kako bi se stvorili uslovi za primjenu nove računovodstvene regulative.

“Imajući u vidu objektivne okolnosti, ovim zakonom se predlaže odlaganje početka primjene Zakona o računovodstvu u javnom sektoru za tri godine, sa 1. januara naredne na 1. januar 2027”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela odluku o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu Montenegro, u hotelu Hilton u Podgorici.

Odlukom se dodjeljuje koncesija kompaniji Džek pot za priređivanje posebnih igara na sreću na period od deset godina.

Vlada je donijela i odluka o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „Merit Starlit” u Budvi.

Odlukom se dodjeljuje koncesija kompaniji NET Montenegro za priređivanje posebnih igara na sreću na period od deset godina.

“Koncesionari su dužni da uplate jednokratnu naknadu za dodjelu licence za priređivanje igara na sreću u kazinu u iznosu od po dva miliona EUR, do zaključenja ugovora o koncesiji”, kaže se u saopštenju.

