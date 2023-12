Vlada predlaže odlaganje primjene Zakona o računovodstvu u javnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je predložila da se za tri godine odloži početak primjene Zakona o računovodstvu u javnom sektoru, odnosno da umjesto 1. januara naredne godine primjena tog zakona počne 1. januara 2027.

Iz Vlade su kazali da se, izmjenama tog zakona, predlaže da se primjena zakona odloži zbog objektivnih okolnosti, kako bi se stvorili uslovi za implementaciju nove računovodstvene regulative.

U diskusiji je istaknuto da je za primjenu tog zakona potrebno obezbijediti adekvatno i izuzetno zahtjevno IT rješenje, koje će podržavati vođenje budžetskog računovodstva i finansijsko izvještavanje u skladu sa obračunskim računovodstvenim principom.

To rješenje se, kako se navodi, u velikom dijelu razlikuje od postojećeg računovodstvenog informacionog sistema, koji podržava gotovinski računovodstveni princip.

Iz Vlade su rekli da su izdali Urbanističko – tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrane „Sinjajevina – Part I“, a po zahtjevu kompanije „ENERGY 2“.

“Lokacija za izgradnju predmetnog objekta je na zemljištu u zahvatu KO Lipovska Bistrica, opština Kolašin, ukupne površine oko 279 hektara”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, prema dostavljenoj preliminarnoj procjeni, u okviru kompleksa vjetroelektrane predviđena je izgradnja 17 vjetrogeneratora, ukupne instalisane snage 112.20 megavata (MW).

Usvojena je Informacija sa 17. sjednice Odbora direktora akcionarskog društva (AD) „Plodovi Crne Gore“, Podgorica održane 3. novembra, a u vezi razrješenja i imenovanja izvršnog direktora i sekretara društva.

U Informaciji se navodi da je to Društvo osnovano 2004. godine kao akcionarsko, u kome Vlada ima 25,96 odsto, Glavni grad 52,74 odsto, Udruženje poljoprivrednih proizvođača voća i povrća „Ratar“ 10,65 odsto i Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Malesija“ 10,65 odsto.

“Iako je Društvo osnovano sa ciljem da vrši otkup viška poljoprivrednih proizvoda, njegova cjelokupna imovina je data u zakup, te se aktivnosti poslovanja svode na naplatu zakupnina i da se iz tih sredstava obebijede zarade i podmire ostali rashodi, od čega apsolutno nikakvog interesa nema ni država ni poljoprivredni proizvođači zbog kojih je onovano”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, imajući u vidu da Odbor direktora Društva prilikom donošenja spornih odluka nije uvažio predloge predstavnika Vlade da se dostavi potrebna dokumentacija, Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore dostavi Informaciju na dalje postupanje i utvrđivanje da li je načinjena finansijska šteta Društvu i državi.

Ministarstvo je zaduženo da u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i ostalim akcionarima u roku od sedam dana pripremi i Vladi dostavi Analizu poslovanja AD „Plodovi Crne Gore“, sa prijedlogom mjera.

