Vlada posvećena promociji projektno orijentisanih inicijativa

Podgorica, Drač, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u potpunosti posvećena unapređenju regionalne saradnje i promociji projektno orijentisanih inicijativa koje će doprinijeti daljem društvenom i ekonomskom razvoju ne samo Crne Gore, već i cijelog regiona, saopštila je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je na osmom Tirana Connectivity Forumu, koji je održan u Draču, saopštila da je jedan od najznačajnih ciljeva Crne Gore strateška prioritizacija investicija u pravcu rješavanja opsežnih infrastrukturnih potreba.

Iz Genetralnog sekretarijata Vlade je saopšteno da je Marović, na poziv organizatora, učestvovala na panelu pod nazivom Planiranje i finansiranje održive infrastrukture.

Ona je, govoreći o važnosti razvoja infrastrukture za Crnu Goru, ukazala na značaj Zapadnobalkanskog investicionog okvira (ZIO), kao jednog od najznačajnih finansijskih instrumenata Evropske unije (EU) posredstvom kojeg se definišu prioriteti i paketi pomoći za strateška ulaganja, posebno u oblastima saobraćaja i energetike, što je posebno važno za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.

Kako je navela, u narednom periodu je neophodno fokusirati se na korištenje mogućnosti koje nudi Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kojim će se podržati države Zapadnog Balkana u prevazilaženju rastuće ekonomske krize.

„U tom kontekstu je ukazala na potrebu za dodatnim jačanjem kapaciteta kadra, kako bi na adekvatan način koristili mogućnosti koje su na raspolaganju kroz evropske fondove i ubrzali proces pristupanja EU“, dodaje se u saopštenju.

Ona je naglasila značaj značaj civilnog društva, kao ključnog aktera u procesu demokratizacije.

„Svjesni smo činjenice da su razvoj i uloga civilnog društva u jednoj državi od krucijalnog značaja za napredak u procesu pregovora za pristupanje EU. Stoga, ne smijemo zanemariti značaj i doprinos civilnog društva u cijelokupnom procesu predlaganja i implementacije infrastrukturnih projekata, kao i njihovu podršku u kontekstu pružanja adekvatne ekspertize za navedenu oblast“, poručila je Marović.

Panel je bio prilika da učesnici razmijene mišljenja o ključnim uticajima na dalji razvoj infrastrukture, s akcentom na mogućnosti jačanja investicija za društveno-ekonomski razvoj Zapadnog Balkana.

Panelisti su istakli da su evidentni prioriteti i nastojanja EU da podrži zemlje Zapadnog Balkana u ovoj oblasti, uz identifikaciju strateški značajnih infrastrukturnih projekata, kao jednog od važnijih faktora za solidno planiranje investicija, pripremu i realizaciju projekata.

