Vlada orkestrira medijski pritisak na Privredni sud

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je nastavila nezabilježeni pritisak na Privredni sud, u predmetu koji je kompanija Domen pokrenula protiv države Crne Gore za poštovanje ugovornih obaveza, saopšteno je iz advokatske kancelarije “Prelević”.

Iz te advokatske kancelarije su, reagujući na tekst Vijesti pod nazivom Privredni sud formirao predmet po prigovoru države: Grubo zanemarivanje interesa građana, objavljen u utorak, kazali da je Vlada ponovo objavila neplaćeni promo tekst sa ciljem dodatnog pritiska na Privredni sud.

“Sam tekst predstavlja ponavljanje pravno irelevantnih teza, kojima Vlada pokušava da maskira činjenicu da je sama propustila obavezu da u ugovorenom roku od tri mjeseca dostavi izjašnjenje o mogućnostima i uslovima produženja ugovora o agentu registracije. Zbog toga je ugovor sa Domenom, kompanijom sa većinskim američkim kapitalom, ostao na snazi pod istim uslovima do 31. marta 2033. godine”, navodi se u saopštenju.

Posebno, kako su rekli, zabrinjava da je Vlada ovim tekstom nastavila nezabilježeni pritisak na Privredni sud, koji je počeo po donošenju privremene mjere koja nije odgovarala Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.

“Ministarstvo je poslije odluke suda dalo saopštenje kojim je optužilo Privredni sud za nezakoniti rad i korupciju. Zbog toga je Privredni sud bio primoran da odgovori Ministarstvu i 12. jula je javno zamolio da se uzdrže od neprimjerenog uticaja na sud”, rekli su iz advokatske kancelarije.

Ignorišući molbu Suda, nastavljena je, kako smatraju, medijska hajka na Privredni sud, i to tekstom koji je na portalu Vijesti.me bio opremljen I, kako su rekli, skandaloznim naslovom Privredni sud formirao predmet po prigovoru države: Grubo zanemarivanje interesa građana.

“To je činjenični i pravni non-sens imajući u vidu da je predmet formiran našim Predlogom za određivanje privremene mjere od 30. juna, te ovakva dramatizacija i manipulacija javnosti predstavlja dodatni pritisak na Privredni sud”, navodi se u reagovanju.

Problematično je, kako se dodaje, što se kampanja protiv Suda vodi iz pozicije vlasti i uz pomoć medija bliskih Vladi.

“Zbog ove situacije, mi smo se obratili Sudskom savjetu da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, obezbijedi Ustavom zagarantovanu nezavisnost i samostalnost sudova”, zaključuje se u reagovanju.

