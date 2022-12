Vlada nastavlja sa sprovođenjem odluke o umanjenju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada nastavlja sa produženjem smanjenja akciza na gorivo, koje će, kako je predviđeno, u periodu od 6. decembra do 3. januara iznositi 25 odsto.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su dosadašnja, sedmomjesečna umanjenja akciza na goriva u interesu građana i privrede, državni budžet koštala 37 miliona EUR, koliko je po tom osnovu prihodovano manje u odnosu na uporedni period prošle godine.

“Dakle, od 9. maja, kada je prvi put donešena odluka o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, državni budžet prihodovao je desetine miliona EUR manje u odnosu i na projekcije za ovu godinu”, navodi se u saopštenju.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je u kontinuitetu predlagao niže akcize, pa je tako odluka o umanjenju donošena šest puta, za nepunih sedam mjeseci. Sve sa ciljem da bi građani i privreda imali jeftinije gorivo u Crnoj Gori, odnosno da bi lakše podnijeli posljedice globalnih tržišnih šokova.

“Dakle, Ministarstvo finansija pokazalo je punu odgovornost, pravovremeno reagujući kako bi se značajno doprinijelo pojeftinjenju goriva, iako se smanjenje akcize, evidentno negativno reflektovalo na državne prihode”, rekli su iz tog Vladinog resora.

Odluka Vlade, koja je na predlog Ministarstva finansija donesena u maju i koja je prva takve vrste u Crnoj Gori, omogućila je da građani i privreda imaju najniže cijene u regionu.

“S obzirom na trenutni, povoljniji trend kretanja cijena goriva na berzi, kao i na detaljnu analizu o uticaju tih promjena na prihode budžeta, ocijenili smo da je moguća postepena korekcija akcize do nivoa od 25 odsto za kratkoročni period, a da ta razlika istovremeno neće biti osjetna za budžete građana, odnosno da neće negativno uticati na cijenu goriva koju plaćaju”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da prethodne vlade nijesu posezale za mjerom obuzdavanja rasta cijena goriva, iako su one bile izuztno visoke.

“Podsjetimo da su prvi pravni osnov u cilju obezbjeđenja stabilnosti cijena naftnih derivata kao i zaštite životnog standarda građana usljed njihovog povećanja na svjetskom tržištu, bile izmjene i dopune Zakona o akcizama, koje je Skupština donijela 5. maja. Izmjenama je data mogućnost Vladi da, u slučaju značajnijeg povećanja cijena mineralnih ulja na svjetskom tržištu, može donijeti odluku o umanjenju iznosa akcize do 50 odsto za bezolovni benzin i gasna ulja, za period do tri mjeseca”, precizira se u saopštenju.

Nakon toga Vlada je na predlog Ministarstva finansija šest puta donijela odluku o umanjenju i to, 9. maja 40 odsto. Prema navedenoj odluci, visina akcize je iznosila za bezolovni benzin 329 EUR za hiljadu litara, odnosno 32,9 centi po litru, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 264 EUR za hiljadu litara, odnosno 32,9 centi po litru.

Nova odluka o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je predviđeno umanjenje akcize 50 odsto, važila je od 7. juna do 5. jula i to za bezolovni benzin – 275 EUR za hiljadu litara odnosno 27,5 centi po litru, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 220 EUR za hiljadu litara odnosno 22 centa po litru.

“Produženo je važenje umanjenja akcize 50 odsto do 30. avgusta, kada je donijeta izmjena odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Zatim je 25. avgusta donijeta izmjena odluke kojom je produženo važenje umanjenja akcize 50 odsto do 30. septembra”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Zatim je 29. septembra izmjenom odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja produženo važenje umanjenja akcize 50 odsto do 1. novembra, a 27. oktobra donijeta je izmjena i dopuna odluke kojom je propisano umanjenje visine akcize 40 odsto od 8. novembra do 6. decembra. Istom odlukom je propisano umanjenje od 25 odsto, koje će važiti od 6. decembra do 3. januara.

“Namjera Vlade je da i ubuduće, iskazujući punu solidarnost u odnosu na građane i privredu, djeluje u maksimalnoj mogućoj mjeri, shodno kretanjima cijena naftnih derivata na svjetskoj berzi, odnosno u zavisnosti od poremaćaja na tržištu i eventualnog povećanja cijena naftnih derivata, kao i uticaja tih promjena na budžet države”, zaključuje se u saopštenju.

