Vlada mjesec i po ćuti o ponudi zakupca grad-hotela

Budva, (MINA-BUSINESS) – Nekada zaštitni znak crnogorskog turizma, grad-hotel Sveti Stefan po svoj prilici i peto ljeto uzastopno biće zatvoren, jer Vlada mjesec i po ne odgovara na ponudu zakupca o djelimičnom poravnanju i prekidu arbitražnog postupka, pišu Vijesti.

Zakupac hotelskog kompleksa Sveti Stefan – Miločer, kompanija Adriatic Properties, grčkog biznismena Petrosa Statisa, te partnerske firme Aidway Investments Limited i Amanresorts Management stavili su potpis na sporazum i uputili ga Vladi na parafiranje, ali odgovora nema.

Vijesti su 8. aprila uputile pitanja Kabinetu premijera Milojka Spajića, ali i Ministarstvu ekonomskog razvoja na čijem je čelu Nik Gjeloshaj, ali im do subote nije odgovoreno da li ima problema oko zaključenja sporazuma i detaljima tog dokumenta.

Glavna rasprava pred Međunarodnim tribunalom u Londonu zakazana je za 18. maj, a već od 2. maja u britanskoj prijestonici, kako je pojasnio izvor lista, predviđeno je okupljanje arbitara, konsultanata i eksprata. Izvor navodi i da je to rok do kojeg bi dvije strane mogle da obavijeste tribunal o eventualnom zaustavljanju spora.

Adriatic Properties i Aman navodno su spremni da otvore ljetovalište, ali je, kako je rečeno Vijestima, potrebno da država svom advokatskom timu da jasne instrukcije da sa pravnim zastupnicima zakupca zatraže mirovanje arbitraže.

Ukoliko se to ne desi, arbitražni proces se nastavlja, a to ujedno znači i da grad-hotel Sveti Stefan i Vila Miločer ostaju pod katancem.

Planirano je bilo da Vila Miločer bude otvorena 21. maja, na Dan nezavisnosti, a da Sveti Stefan primi goste 1. jula.

Aman zbog ćutanja Vlade još nije “otvorio” buking za predstojeće ljeto.

Vijesti su, pozvavši se ne nezvanične informacije, ranije objavile da je sporazumom, koji je označen kao povjerljiv dokument, predviđeno otvaranje grad-hotela Sveti Stefan i Vila Miločer ovog ljeta, ali i da se arbitražni postupak pred međunarodnim tribunalom u Londonu, koji je pokrenula Vlada protiv tri kompanije, stavi u stanje mirovanja, kako bi “sukobljene strane” našle kompromis.

Te informacije do subote niko nije demantovao.

Osim Vlade, odnosno Ministarstva ekonomskog razvoja, predviđeno je da potpis na sporazum stave i rukovodstva kompanija u većinskom vlasništvu države Sveti Stefan hoteli, HTP Miločer i HG Budvanska rivijera. Zeleno svjetlo na sporazum moraju da stave i Opština Budva, kao jedna od strana, ali i Morsko dobro.

Sporazumom je predviđeno da, ukoliko bude potpisan, u roku od jednog dana Vladine firme i resorno ministarstvo, ali i Statisova kompanija i njoj partnerske firme zajednički podnesu zahtjev tribunalu u Londonu za prekid arbitražnog postupka. Ujedno, “sukobljene strane” će iskoristiti, kako to predviđa sporazum, da period prekida arbitražnog postupka iskoriste za postizanje konačnog poravnanja.

Stavljanjem potpisa Statisova kompanija obavezuje se, izuzev za ovo ljeto, da Sveti Stefan i Vilu Miločer drži otvorene najmanje osam mjeseci godišnje. Za ovo ljeto taj period je oročen na najmanje pet mjeseci.

Kako predviđa sporazum, Vila Miločer, SPA centar Aman u Miločerskom parku, ali i restoran Olive naspram grad-hotela moraju biti otvoreni najkasniije 45 dana od potpisivanja dokumenta. Dokumentom je određen rok od 75 dana da svetostefanske, istočna i zapadna plaža, kao i Velika miločerska plaža (Kraljeva plaža) ispred Vile Miločer budu u funkciji. Krajnji rok za otvaranje Svetog Stefana je 105 dana od potpisivanja sporazuma.

Sporazum predviđa privremeno rješenje za korišćenje Kraljičine plaže, što je jedan od ključnih problema koji je i doveo do zatvaranja hotelskog kompleksa u ljeto 2021. kada su mještani polomili kapiju, nezadovoljni jer im je onemogućen prilaz tom kupalištu i prolaz Miločerskim parkom.

Adriatic Propertiesu i Amanu, kako je navodno predviđeno sporazumom, omogućeno je da na oba kraja pješačke staze u Miločerksom parku postave ograde i zatvore kapije kako bi onemogućili pristup Kraljičinoj plaži, ali i stazi uz samu plažu koja bi bila rezervisana za goste.

Predviđeno je da se isključivo gosti hotela mogu kupati na Kraljičinoj plaži i šetati parkom pored spa centra od osam ujutro do 21 sat, nakon čega se dozvoljava javni pristup.

Sporazum daje mogućnost Statisovoj kompaniji i da postave kapiju i drži je zatvorenom na pješačkom mostu koji vodi do ostrva Sveti Stefan.

Daje se mogućnost javnom pristupu Svetom Stefanu organizovanjem turističkih tura dva puta dnevno. Lokalnom stanovništvu omogućava se da obave vjerske obrede u crkvama na ostrvu.

Sporazumom je navodno predviđeno i da se riješi finansijski kolaps u kojima su se našle firme u većinskom vlasništvu države Sveti Stefan hoteli i HTP Miločer. Naime, pokretanjem arbitražnog postupka, Statisova kompanija već dvije godine ne plaća zakupninu – kvartalna rata za HTP Miločer iznosi 87 hiljada, a za zakup Svetog Stefana 380 hiljada EUR. Obje kompanije nalaze se u dugovima i velikim problemima.

Sporazumom je definisano da Adriatic Properties isplati šest kvartalnih rata objema firmama, četiri za 2023. i dvije za prošlu godinu.

Ipak, kompaniji Sveti Stefan hoteli se umanjuje iznos na ime pravosnažne presude koju je donio Privredni sud priznajući odluku Arbitražnog suda u Londonu, a kojom da na ime troškova postupka isplate 620 hiljada EUR.

Vijesti su nedavno objavile i da je najuspješniji teniser u istoriji Novak Đoković namjerava da uloži novac u firme koje su na tri decenije zakupile crnogorski biser. Đoković je ranije razgovarao sa Spajićem i Vijestima kazao da pokušava da pomogne kako bi se skinuo katanac sa grad-hotela.

