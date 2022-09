Vlada dala saglasnost EPCG da emituje akcije na berzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na sjednici dala saglasnost da Elektroprivreda (EPCG) emituje deset odsto svojih akcija na berzi, kao i da izvršna vlast može da otkupi te emitovane dionice.

Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, predložio je na sjednici da Vlada da saglasnost Elektroprivredi da može da emituje svoje akcije na berzi, nakon čega je korigovan zaključak Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

“Da li ćemo mi da se pojavimo kao jedan od kupaca ili nećemo, to je sada nepoznato. To je druga radnja, koja nema veze sa ovim”, rekao je Abazović na sjednici.

Vlada je korigovala zaključke MKI u vezi prodaje akcije Elektroprivrede na način da je zaključkom definisano da daje saglasnost da ta državna energetska kompanije emituje deset odsto svojih akcija na berzi, kao i da je Vlada saglasna da ona može otkupiti dio tih dionica.

Abazović je kazao da MKI nije pripremilo zaključke onako kako je Vlada tražila.

On je naveo da je Odbor direktora EPCG 16. avgusta tražio od MKI da dobije saglasnost da mogu emitovati svoje akcije na berzi, ne implicirajući ko će da ih kupi.

“MKI je samo njima trebalo da da tu saglasnost i mi nikada ne bismo imali ovu diskusiju. MKI nije dao tu saglasnost”, rekao je Abazović.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, je kazao da će Vlada kasnije razmotriti mogućnost da kupi akcije EPCG iz budžeta kroz preraspodjelu sredstava iz tekuće rezerve, ako dođe do tog posla.

“Šta će EPCG uraditi – hoće li sredstva iskoristi za kupovinu neke imovine, Željezare ili drugih akcija, to je njena poslovna odluka, i u to se Vlada neće miješati. Zato ova dva posla ne bih doveo u vezu. Dao bih saglasnost da se EPCG omogući emitovanje akcija, da se izmijeni prethodni zaključak, kako bi krenuli sa pokušajem otuđenja sopstvenih akcija, do momenta od tri godine kad mora da ih poništi”, naveo je Damjanović.

Kompanije sopstvene akcije mogu posjedovati najduže tri godine prema Zakonu o privrednim društvima i taj rok za EPCG ističe 26. septembra.

Ministarstvo kapitalnih investicija je spremilo zaključak u vezi ovog pitanja, ali su zahtijevali da se o njemu raspravlja interno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS