Vlada da Sindikatu Instituta uplati 1,1 milion

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Kolegijum predsjednika Skupštine Opštine Herceg Novi apelovao je na Vladu da Sindikalnoj organizaciji Instituta „Simo Milošević“ uplati, u vidu jednokratne pomoći, 1,1 milion EUR, koji se nalaze na računu Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

U Skupštini Opštine Herceg Novi je u ponedjeljak održan Kolegijum predsjednika Skupštine, kojem su prisustvovali predstavnici svih odborničkih klubova koji su zastupljeni u aktuelnom sazivu i na kojem se raspravljalo o teškoj situaciji u Institutu.

„Upućuje se apel Vladi da zbog postojanja višeg interesa uplati Sindikalnoj organizaciji Instituta, u vidu jednokratne pomoći, iznos od 1,1 milion EUR, što su sredstva koja se nalaze na računu FZO, odnosno dug Fonda prema Institutu na ime usluga koje su pružene korisnicima po ugovoru. Time bi se bar u nekoj mjeri olakšala teška materijalna situacija zaposlenih, pokazala bi se jasna volja za konačnim rješavanjem problema i bio bi izbjegnut najavljeni štrajk“, zaključeno je na sastanku.

Skupština Opštine Herceg Novi, kako se navodi u saopštenju, podržava svaki vid institucionalne i vaninstitucionalne borbe zaposlenih, usmjeren ka ostvarivanju njihovih prava.

Na sastanku je konstatovano da je Skupština Opštine Herceg Novi na prethodnim sjednicama usvojila niz zaključaka koji su sadržali apele upućene Vladi da se aktivno uključi u rješavanje kompleksne situacije u Institutu, ali i konkretne predloge za rješavanje problema.

„Formiranjem Vladine Komisije za rješavanje statusa Instituta, realno je bilo za očekivati da će Vlada u najkraćem roku pristupiti efikasnom rješavanju izazova u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Jasno je da nije jednostavno doći do dugoročnog rješenja za očuvanje Instituta i da je to proces koji zahtijeva ozbiljan i nadasve stručan pristup svih aktera koji u tom procesu učestvuju“, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine Opštine su kazali da je, uprkos toj činjenici, nedopustivo da se do sada nije našao način za davanje kratkoročne pomoći kojom bi se obezbijedila egzistencija zaposlenih koji nijesu primili zarade u posljednja četiri mjeseca.

„I u tom periodu je Institut funkcionisao, zaposleni su i pored teške materijalne situacije savjesno i profesionalno obavljali svoj posao i pružali zdravstvene usluge građanima Crne Gore, kao i pacijentima iz svih dijelova svijeta“, navodi se u saopštenju.

Međutim, kako su poručili, nije realno da zaposleni nastave da funkcionišu u tim okolnostima, pa je sasvim opravdan štrajk koji su najavili za četvrtak, u slučaju da im se ne isplate tri od četiri neisplaćene zarade.

„Treba napomenuti da su sredstva za te zarade na računu FZO, dakle već zarađene, ali ih je nemoguće isplatiti zbog blokade računa Instituta. Štrajk bi svakako negativno uticao na ugled ove zdravstvene ustanove, posebno kada je riječ o tržištima u zemljama Evropske unije (EU). Zbog toga se mora učiniti sve da do njega ne dođe, posebno sada kada je Vlada izrazila jasan stav da se očuvanje Instituta ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS