Vlada da se posveti konkretnim mjerama koje donose boljitak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Očigledan je neuspjeh ekonomske politike Vlade u pokušaju sprečavanja inflacije, ocijenili su iz Liberalne partije (LP) i pozvali Vladu da ostavi sa strane svoje populističke mjere te da se posveti konkretnim i održivim mjerama koje donose boljitak.

Potpredsjednik LP, Ammar Borančić, kazao je da se Vlada ne može sa problemom inflacije boriti samo ograničavanjem marži, koje dovodi do rasta drugih cijena, i povećanom potrošnjom, koja dovodi takođe do rasta cijena.

„Tako ćemo samo biti i dalje šampioni u visni inflacije, na što smo već navikli prethodne dvije godine i na što uporno upozoravamo“, naveo je Borančić u saopštenju.

On je podsjetio da je godišnja stopa inflacije u aprilu u odnosu na isti mjesec prošle godine iznosila 5,4 odsto, što je drastično veće u odnosu na prosječnu godišnju inflaciju u zemljama EU koja iznosi 2,6 odsto.

„Takođe, iako se akcija sprovodila tokom aprila čak je i mjesečna inflacija iznosila 0,1, što jasno pokazuje da nije došlo do pada cijena i da se nijesu ostvarila nerealna očekivanja premijera i ministra ekonomije da će sa ovom limitiranom akcijom zaustaviti dalji rast cijena a da ne govorimo o najavi da će se cijene osnovnih životnih namirnica smanjiti“, rekao je Borančić.

Poređenja radi, mjesečne stope inflacije u novembru i decembru prošle godine su bilježile vrijednosti -0,3 i -0,5 kada se implementirala akcija Stop inflaciji, koju su trenutni donosioci odluka ocijenili kao lošu.

„Statistički podaci pokazuju da je njihov predlog lošiji od tog lošeg, sa čime smo i saglasni. Populističke mjere i nedostatak volje i želje Vlade da se bore sa ovim problemom su nas dovele do toga da se na dnevnom nivou vrši nivelacija cijena i da se na dnevnom nivou urušava životni standard građana“, ocijenio je Borančić.

On je pozvao Vladu da se konačno ozbiljno pozabavi crnogorskom ekonomijom i da razmišlja o očuvanju životnog standarda građana Crne Gore i da ostavi sa strane svoje populističke mjere te da se posvete konkretnim i održivim mjerama koje donose boljitak.

„Set takvih mjera LP je predložila i dostavila Vladi još u januaru. Mjere koje smo predložili odnose se na kreiranje robnih rezervi kroz privatno-javno partnerstvo i socijalne korpe kako bi se osjetno pomogle najugroženije kategorije i ozbiljno ograničio stalni rast cijena osnovnih namirnica”, kazao je Borančić.

On je podsjetio da su se mjere odnosile na smanjenje nameta i parafiskaliteta, a s druge strane povećanje subvencija privredi u cilju jačanja domaćih proizvođača, poloprivrednika, preduzetnika, kako bi plasirali domaći proizvod na tržište i još niz mjera koje bi na održiv način pomogle crnogroskoj ekonomiji i jačanju ekonomske moći građana.

“Nadam da se Vlada ipak neće voditi onom logikom da će inflacija prirodnim putem zabilježiti pad, jer sigurno oni do tad neće osjećati posljedice, ail tada, kad dođe do prirodnog smanjenja inflacije jasno je da će građani biti na ivici egzistencije”, zaključio je Borančić.

