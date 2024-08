Vlada da identifikuje probleme i priprema narednu sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladi bi, umjesto što kolektivno odmara, trebalo da identifikuje probleme i odmah krene u pripremu naredne ljetnje sezone, saopštio je član Inicijativnog odbora Stranke evropskog progresa (SEP), Vlastimir Ristić.

“Smanjenje broja turista ove godine u odnosu na prošlu trebalo bi da je alarm Vladi, koja bi, umjesto što se kolektivno odmara, trebalo da identifikuje probleme i odmah krene u njihovo rješavanje i pripremu naredne ljetnje sezone”, naveo je Ristić u saopštenju.

On je podsjetio da su iz Ministarstva turizma dobili informacije da su osam odsto lošiji fizički pokazatelji sezone i da su novčani tokovi negdje na nivou prošle godine.

“Fizički pokazatelji su loši. To što su novčani isti znači da je ta razlika ustvari samo inflacija. Ono što najviše razočarava je da je stav Ministarstva da su rezultati zadovoljavajući“, rekao je Ristić.

On je dodao da SEP nikada za ovakve rezultate ne bi rekao da su zadovoljavajući, jer oni nijesu dobri.

„Mi treba sada da se bavimo problemima koji su akutni, koji su prisutni. Da ih identifikujemo, na pravi način razumijemo i podijelimo ih s nosiocima turističke privrede i našeg turističkog proizvoda, da bismo već sjutradan radili na pripremi sljedeće sezone kroz otklanjanje identifikovanih problema. Nemamo vremena za gubljenje“, poručio je Ristić.

On je rekao da nema vremena za duge odmore Vlade i njenih činovnika, što se sada dešava.

“Mi za to u sezoni nemamo vremena. Moramo se baviti sobom. Moramo se baviti svojim turističkim proizvodom. I to je nešto što ćemo mi kroz naše bavljenje politikom pokušati da promijenimo“, zaključio je Ristić.

