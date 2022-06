Vlada će uraditi sve što može da olakša krizu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada čini sve što može da olakša građanima kada su u pitanju cijene goriva, ali ne može zaustaviti rat u Ukrajini, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je naveo da je najveća briga Vlade šta će biti na jesen, jer ne samo da ćemo imati krizu energenata, nego i hrane.

“Ozbiljne zemlje ozbiljno razmišljaju o predstojećoj krizi. Preduzećemo sve mjere i preduzimali smo ih, a već smo imali inicijativu vezano za akciznu politiku”, rekao je Abazović na konferenciji za novinare u Vili Gorici održanoj sa predsjednicom Finske, Sanom Marin.

On je kazao da će uraditi sve što je moguće da građanima olakšaju.

“Molim da građani rade na uštedama električne energije i goriva. Građani dok je lijepo vrijeme da se možda više prilagode zdravim stilovima života. Nije ovo apel da se promijene navike, ali sve na svijetu čeka teška godina i ona neće zaobići ni Crnu Goru”, saopštio je Abazović.

On smatra da bi se dobrom i pametnom politikom i regionalnom saradnjom, kao i u vrijeme korone, i ova situacija mogla prevazići na najbolji način.

