Visok nivo zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga pokazalo je visok stepen korišćenja i zadovoljstva korisnika kvalitetom i cijenama, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Za potrebe EKIP-a, Institut za ispitivanje javnog mnjenja, Damar Plus, sproveo je istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori.

Istraživanje je sprovedeno tokom maja na uzorku od hiljadu ispitanika, starosti od 15 i više godina.

“Istraživanje se odnosilo na stepen zadovoljstva korisnika uslugama fiksne i mobilne telefonije, interneta i distribucije televizijskih i radio programa, upoznatost sa pojedinim telefonskim brojevima, kao i na stepen obaviještenosti o pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga”, rekli su iz EKIP-a.

Rezultati istraživanja pokazuju da 43,6 odsto ispitanika koristi fiksnu telefoniju, 99 odsto mobilne elektronske komunikacione usluge, 95,2 odsto prati TV programe putem provajdera TV programa, kao i da 88 odsto ispitanika koristi internet.

Rezultati istraživanja takođe pokazuju da je kvalitetom usluga fiksne telefonije zadovoljno 85,5 odsto korisnika, uslugama mobilne telefonije njih 79,9 odsto, uslugama pristupa internetu 81,5 odsto, dok je kvalitetom usluge koju pruža provajder TV programa zadovoljno 84,6 odsto korisnika.

Mobilne elektronske komunikacione usluge u Crnoj Gori koristi 99 odsto ispitanika, dok 89,6 odsto ispitanika posjeduje telefon putem kojeg može pristupiti internetu, dok telefon koji podržava 5G mrežu koristi 48,2 odsto anketiranih građana.

Što se tiče internet aplikacija za komunikaciju, najveći broj korisnika koristi Viber 86,8 odsto, zatim slijede Instagram 60,5 odsto, WhatsApp 56,2 odsto i Facebook Messenger 56 odsto.

Uslugu roaminga je koristilo 24,8 odsto korisnika. Da su cijene roaminga previsoke smatra 47,6 odsto korisnika, dok procenat korisnika zadovoljnih uslugama roaminga iznosi 82,9 odsto i evidentan je trend povećanja iz godine u godinu.

Da se usluge roaminga u zemljama Zapadnog Balkana naplaćuju kao da ih koriste u svojoj mreži u Crnoj Gori zna 77,9 odsto anketiranih građana, dok je 72,6 odsto istu i koristilo.

Nivo zadovoljstva kvalitetom usluge koju pruža provajder TV programa je 84,6 odsto, kvalitetom ponude programa zadovoljno je 75,6 odsto, a cijenama 66 odsto korisnika.

Kao ključni razlog kod izbora provajdera TV programa građani izdvajaju cijenu, a zatim slijede kvalitet, izbor programa pa paket servisa, dok je procenat onih koji nijesu imali izbora u stalnom opadanju i iznosio je svega 3,7 odsto.

Broj građana Crne Gore koji imaju mogućnost da u domaćinstvu koriste internet je 93 odsto populacije, dok je 88 odsto ispitanika izjavilo da koristi internet.

Prilikom izbora operatora i paketa korisnicima je podjednako važna brzina pristupa internetu, cijena i kvalitet, dok čak 56,5 odsto korisnika ne zna koliku brzinu pristupa internetu koristi.

Kvalitetom internet servisa u Crnoj Gori zadovoljno je 81,5 odsto, a cijenom 73,2 odsto ispitanika.

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori mogu se naći na sajtu Agencije https://ekip.me/page/reports/researches/content.

