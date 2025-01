Viking Saturn i Athena za početak kruzing sezone

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Norveški kruzer, Viking Saturn, prvi je putnički brod koji je ove godine uplovio u kotorsku luku.

Brod dug blizu 230 metara, stigao je jutros u Kotor posredstvom agenicje BCM, dovezavši 895 putnika i 452 člana posade, prenosi Radio Kotor.

U 23 sata isplovljava za Krf.

Turisti sa broda već obilaze grad, a danas je planiran i dolazak manjeg putničkog broda Athena, sa 47 putnika, koji u 19 sati isplovljava za Dubrovnik.

Prema informacijama iz Luke Kotor, ove godine kruzeri bi u Kotor trebalo da uplove 485 puta i da dovezu oko 700 hiljada putnika.

