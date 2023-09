Veliko interesovanje građana u okviru programa Energetski efikasan dom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija uspješno realizuje novu fazu programa Energetski efikasan dom, za koju vlada veliko interesovanje građana, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Cilj projekta je smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija uljen-dioksida (CO2), kao i razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Za potrebe programa, Ministarstvo je za ovu godinu obezbijedilo 150 hiljada EUR za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na biomasu (pelet i briket), visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta i split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta, kao i ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta i energetski efikasne fasadne stolarije.

U okviru programa, građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do deset hiljada EUR sa periodom otplate do šest godina za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Ministarstvo će subvencionisati troškove kamate i obrade kredita za cjelokupan period otplate kredita.

Ministarstvo je realizovalo javni poziv namijenjen građanima da se prijave za učešće u programu od 5. jula do 4. avgusta.

„O velikom interesovanju građana, značaju i svrsishodnosti ovog projekta govori i podatak da je u okviru ovog javnog poziva obrađeno 354 zahtjeva zainteresovanih građana. U toku je implementacija mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima, nakon čega će biti realizovane i ostale aktivnosti u okviru programa Energetski efikasan dom“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazalin da dosadašnje iskustvo u implementaciji sličnih podsticajnih projekata koji su bili namijenjeni domaćinstvima, a u okviru kojih je 1,73 hiljade domaćinstva u Crnoj Gori primijenilo mjere energetske efikasnosti, od čega je značajan broj na sjeveru, pokazuje da se svijest građana o efektima primjene mjera energetske efikasnosti u značajnoj mjeri povećava.

„Građani postaju svjesniji da primjenom mjera energetske efikasnosti predviđenih programom Energetski efikasan dom i upotrebom energetski efikasnih tehnologija, koji su pritom i ekološki prihvatljivije, mogu da u značajnoj mjeri povećaju komfor i daju značajan doprinos smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte“, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu i ostvarene rezultate u prethodnom periodu, Ministarstvo će i u narednoj godini realizovati nove faze programa Energetski efikasan dom.

