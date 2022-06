Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma su na završnoj konferenciji u okviru Interreg Med projekta AlterEco+ ukazali na važnost primjene turističkog nosivog kapaciteta, kao regulacijskog koncepta temeljenog na principima održivosti.

Nakon uspješno završene radionice u okviru Interreg Med projekta AlterEco+ u Crnoj Gori, kao jedan od partnera, predstavnici Ministarstva uzeli su učešče na završnoj konferenciji koja se održala na prestižnom Univerzitetu Ca’ Foscari u Veneciji.

Direktor odjeljenja za ekonomski razvoj Univerziteta Ca’ Foscari, Michele Bernasconi, je podsjetio da održivi turistički razvoj destinacija Mediterana ostaje osnovni cilj evropskog programskog perioda 2021-2027.

Politike i strategije koje će biti implementirane ne mogu zanemariti upotrebu inovativnih alata i modela, kao ni pripremu turističkog scenarija za budući planski razvoj destinacije.

Upravo, praktična primjena ova dva pristupa razmatrana je na radionici na temu Izazovi za sprovođenje održivog turizma.

„Prva sesija bila je posvećena prikupljanju iskustava i strategija ključnih institucija koje učestvuju u turističkom prometu, kako lokalnih tako i državnih institucija u italijanskom turističkom sektoru, sa posebnim osvrtom na održivost i konkurentnost turizma u eri poslije pandemije Covid-19“, navodi se u saopštenju.

Prisutnima se obratio gradonačelnik opštine San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, koji je podijelio iskustvo Venecije koja se već godina suočava sa izazovom prebukiranosti turistima, da se čak razmatra ograničavanje broja posjetilaca.

Izazove sa kojima se suočavaju nakon pandemije, kao i problem prebukiranosti turistima, podijelili su sa prisutnima direktor odjeljenja za avijaciju aerodroma Marko Polo Venecija, Camillo Bozzolo, kao i potpredsjednik Asocijacije hotelijera Venecije, Daniele Minotto.

„Osnovna poruka je pronaći ravnotežu u turističkom razvoju i planiranju pri donošenju odluka putem kojih se turistička destinacija usmjerava prema budućnosti“, navodi se u saopštenju.

Druga sesija imala je za cilj jačanje procesa integracije i korišćenje alata i iskustava AlterEco+partnerstva.

Ujedno je i predstavljala priliku da se sagleda status predstojećih projekata u zemljama partnerima i otvaranje novih, koji se mogu aktivirati u okviru finansiranja MED 2021-2027 programa.

U ovom dijelu, ispred Ministarstva, Sandra Bojanić, Biljana Sotiroski i Ivana Bulatović, ukazale su na važnost primjene turističkog nosivog kapaciteta, kao regulacijskog koncepta temeljenog na principima održivosti.

One su istakle da se primjenom ove metode turističkog nosivog kapaciteta ne isključuje mogućnost za turistički razvoj, već se stavlja naglasak na važnost poznavanja kapaciteta odabranog područja da podnese određene količine pritiska, održavajući njegov kvalitet ograničavanjem broja korisnika područja.

„Upoznale su učesnike konferencije da je AlterEco+ projekat na teritoriji Crne Gore uključio tri pilot područja – Podgorica, Kotor i Žabljak, kako bi se turistički razvoj sagledao u tri različita geografska područja – lokaliteta u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Organizatori i lideri projekta, Nicola Camatti i Daniele Sferra, zahvalili su se crnogorskoj delegaciji za posvećenost i operativnost u realizaciji projekta i izrazili nadu da je ovo početak jedne uspješne saradnje.

„Ovo je bila i prilika za turističku promociju naše zemlje emitovanjem spota Crna Gora – gdje se razlike spajaju u neponovljiv mozaik uživanja. Ovaj video spot, u kojem je kroz priču o mozaiku, bogatstvu različitosti prenešena snažna poruka o potencijalima naše zemlje, koji su izrazili ambasadori govoreći o posebnom osjećaju i doživljaju koji stiču tokom boravka u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

U nastavku izlaganje su imali i partneri projekta iz Hrvatske, Grčke i Španije.

Domaćini su se osvrnuli i na iskustva od prošle godine, ali i stalna kretanja toka pandemije koja su pokazala da su turisti postali zahtjevniji i da pažljivo biraju svoju destinaciju koja bi trebalo da im obezbijedi kvalitetno provedeno vrijeme koje sve više uključuje aktivni turizam, boravak u prirodi i generalno zdrav način života.

Kao pozitivan primjer, naveli su razvoj Eko gazdinstva u regiji i kreditne podrške koje su obezbijeđene za tu svrhu.

„Poruka je jasna. Turizam nije pojedinačni, nego timski sport. Sinergija i saradnja svih učesnika u prometu, uz planiranje kako bi se dostigla odživost. Važnost turističkog nosivog kapaciteta, kao regulacijskog koncepta temeljenog na principima održivosti, jeste da on u velikoj mjeri doprinosi unapređenju koegzistencije turističkog razvoja i djelatnosti zaštite prirode“, dodaje se u saopštenju.

Ovom se metodom turističkog nosivog kapaciteta ne isključuju mogućnosti za turistički razvoj, ali se stavlja naglasak na važnost poznavanja kapaciteta područja da podnese određene količine pritiska i postiže ravnomjeran razvoj destinacije.

Na kraju konferencije sa svim partnerima projekta potpisan je Memorandum o razumijevanju koji definiše kako će se rezultati projekta sprovoditi. Ujedno predstavlja najavu narednih projekata koji će imati za cilj unapređenje efikasnog upravljanja Mediteranom kroz kreiranje novog, integrisanog i održivog turističkog planiranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS