Važna saradnja fintek kompanija i banaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja fintek kompanija i banaka i intenzivnija primjena modernih tehnologija u segmentu bankarskih usluga, imperativi su vremena u kojem živimo, zaključeno je na sastanku predstavnika Centralne banke (CBCG) i finalista nedavno održanog drugog CBCG Fintek Hakatona.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, sa saradnicima, sastao se danas sa predstavnicima ekipa koje su se plasirale u finale CBCG Fintek Hakatona, u cilju nastavka komunikacije i pružanja podrške daljem razvoju ideja koje su predstavljene na ovom takmičenju.

„Organizacija tog događaja dio je naše društvene odgovornosti, kao i nastojanja da promovišemo i podstaknemo razvoj fintek industrije u Crnoj Gori, i na taj način doprinesemo unapređenju digitalnih, prvenstveno bankarskih i platnih servisa“, rekao je Žugić.

Viceguvernerka CBCG, Zorica Kalezić, navela je da vrhovna monetarna institucija preduzima brojne aktivnosti kako bi fintek kompanije približila bankarskom sektoru i obezbijedila integraciju ta dva neodvojiva segmenta, sa ciljem jednostavnijeg i jeftinijeg pristupa tržištu finansijskih usluga.

Na sastanku je konstatovano da predložene ideje i prateća programerska rješenja, od kojih su neka privukla i stranu pažnju, imaju veliki potencijal na bankarskom tržištu.

Članovi takmičarskih ekipa naglasili su da intenzivno rade na daljem razvoju ideja, kao i da očekuju da će neke od njih uskoro prerasti u gotove proizvode, odnosno servise koji će biti konkurentni na domaćem i regionalnom tržištu.

Predstavnici CBCG izrazili su spremnost da u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima, finalistima hakatona pruže ekspertsku i logističku podršku u daljoj implementaciji ideja i programerskih rješenja.

