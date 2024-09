Valorizovati potencijale i ulagati u infrastrukturu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intenzivan investicioni ciklus, otvaranje novih radnih mjesta, veliki broj malih biznisa i održivo upravljanje, dokazali su svu opravdanost odluke da Tuzi obnove status samostalne opštine, saopštio je predjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

„Upravo su Tuzi odličan primjer, kako i teritorijalno male opštine, uz viziju, odgovornost i posvećenost, mogu postići značajne rezultate i stvoriti ambijent u kojem lokalno stanovništvo aktivno učestvuje i doprinosi sveukupnom boljitku zajednice“, naveo je Milatović u čestitki povodom Dana Opštine Tuzi.

Zbog toga su, kako je poručio, nastavak ulaganja u komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu i dalji razvoj poljoprivrede na ovom području od ključne važnosti, kako bi Tuzi nastavile da doprinose ekonomskom napretku Crne Gore.

Milatović je čestitke uputio predsjedniku Opštine Lindonu Đeljaju, predsjedniku Skupštine Opštine Fadilu Kajošaju, odbornicima i svim stanovnicima.

“Tuzi i Malesija su prostor gdje međuetnički sklad, suživot i njegovanje različitosti dobijaju svoju punu afirmaciju kao najveće vrijednosti našeg društva. Vaša opština, smještena pod obroncima brda Dečić, sa bogatim prirodnim resursima poput rijeke Cijevne i Skadarskog jezera, pruža brojne mogućnosti za razvoj turizma“ rekao je Milatović.

On je dodao da će pravilna valorizacija ovih potencijala dodatno obogatiti opštinu i poboljšati kvalitet života svih građanki i građana Tuzi.

„U to ime, sa željom za dalji prosperitet vaše opštine i uz uvjerenje da u instituciji Predsjednika imate konstruktivnog partnera još jednom vam najsrdačnije čestitam Dan Opštine”, navodi se u čestitki Milatovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS