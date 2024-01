Valorizovati dio potencijala Bilećkog jezera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hidropotencijale Bilećkog jezera, koje se jednim dijelom nalazi na teritoriji Crne Gore, trebalo bi valorizovati, na korist prvenstveno Opštine Nikšić.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, sastao se sa predsjednikom Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutinom Đukanovićem i predsjednikom Opštine Nikšić Markom Kovačevićem i njihovim kolegama iz Republike Srpske, generalnim direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem i gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem.

Kada je u pitanju energetski sektor, na sastanku je dominantno bilo govora o korišćenju hidropotencijala Bilećkog jezera, koje se jednim dijelom nalazi na teritoriji Crne Gore.

„Apostrofirano je da se što prije pronađe rješenje kako bi se dio voda koje se nalaze u Bilećkom jezeru, a pripadaju Crnoj Gori, kao i koncesije u vidu zemljišta koje je potopljeno za potrebu izgradnje samog jezera, valorizuju na korist i Crne Gore, a prvenstveno Opštine Nikšić“, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika Skupštine.

Mandić je gostima poželio dobrodošlicu i iskazao zadovoljstvo povodom sastanka, dok su mu gosti iz Republike Srpske čestitali izbor na tako odgovornu poziciju i poželjeli mu sreću u daljem radu.

„Tokom sastanka posebno je istaknuta činjenica da su Opština Nikšić i grad Trebinje u julu prošle godine postali gradovi pobratimi, čime je samo ovjekovječena tradicionalna sloga koja krasi odnose ova dva grada u prošlosti“, navodi se u saopštenju.

Učesnici sastanka su zaključili da je na ove i slične načine potrebno otvoriti dijalog o svim temama gdje postoje interesi jedne i druge strane i tako dodatno jačati zajedničke veze.

„U oblasti energetike postoji čitav niz tema koje treba u budućnosti otvoriti sa Republikom Srpskom, a interes Crne Gore je da to učini sa svim državama u regionu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS