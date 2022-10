Uzeti račun kao dokaz da je pelet skuplje plaćen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kupac peleta u obavezi je da uzme račun kako bi tržišna inspekcija utvrdila da je kupljen ili prodat po cijeni većoj od propisane, saopštila je glavna tržišna inspektorka Marina Radulović.

Ona je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG kazala da se još nije desilo da je neko došao sa konkretnim dokazom da je pelet prodat za više od 269 EUR, odnosno 320 EUR.

Radulović je dodala da su kontrolisali sve proizvođače peleta po planu, te da ih na sjeveru ima najviše, prenosi portal RTCG.

Prema njenim riječima, dešava se da proizvođači prodaju pelet i po maloprodajnoj i veleprodajnoj cijeni, te da u tom slučaju nijesu u prekršaju.

“Proizvođači u cijenu uračunavaju i cijenu prevoza i istovatra peleta. Obavezno je da kupac uzima račun, kako bismo utvrdili da je nešto prodato po cijeni većoj od 320 EUR”, poručila je Radulović.

Ekipa TVCG provjeravala je cijene kod proizvođača i one su bile veće od propisanih – 269 EUR za veleprodaju, 320 EUR za maloprodaju.

Radulović je pozvala građane na saradnju, kako bi se postigla zaštita potrošača.

