Uz podršku IRF-a otvoreno novo luksuzno odmaralište Casa Manor

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U tivatskom naselju Seljanovo, na samoj obali mora, uz podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF), otvoreno je novo luksuzno odmaralište Casa Manor.

Hotel ima četiri zvjezdice, 19 pažljivo dizajniranih, prostranih soba sa sjajnim pogledom na more i planine, a u njemu je zaposlenje pronašlo 36 ljudi.

Vlasnik hotela, Petar Stefan Žurić, kazao je da je kompanija Manor Hotels osnovana 2021. godine, kada su odlučili da pređu iz građevinskog biznisa i okušamo se u hotelijerstvu.

“Objekat je adaptiran godinu i četiri mjeseca. Trenutno brojimo 36 ljudi, od recepcije, house keeping-a, čuvara, bara, plaže, kuhinje, računovodstva”, kazao je Žurić.

U kratkom periodu od otvaranja, Casa Manor je postala atraktivna destinacija za sve koji dođu da odmaraju i uživaju u ljepotama Tivta.

“90 odsto naših gostiju su inostrani, mlađi ljudi, parovi sa i bez djece. Dolazi jako puno turista iz Velike Britanije, Dubaija, Saudijske Arabije, Turske, Njemačke, i naravno naših Balkanskih zemalja, ali je to manji procenat od nekih deset do 15 odsto“, kazao je Žurić.

U procesu izgradnje ovog ekskluzivnog i sofisticiranog zdanja, vlasnici su ulogu strateških partnera povjerili IRF-u koji je prepoznao viziju hotelijera i pomogao da ambiciozni projekat postane realnost.

Žurić je kazao da su izuzetno zadovoljni saradnjom s IRF-om koji je vjerovao da će Casa Manor postati jedno od novih odredišta turista iz cijelog svijeta koji dolaze da uživaju u ljepotama crnogorskog primorja.

“Izuzetno nam je značajna saradnja sa IRF-om koja je ostvarena sa njima. Što se tiče finansiranja imali smo dvije odvojene faze, jedna je refinansiranje postojeća tri kredita kod tri odvojene banke, plus jedan dodatni kredit koji se odnosi na završetak kopletne investicije ovog hotela”, naveo je Žurić.

Novi kredit od 350 hiljada EUR koji su dobili od IRF-a, Casa Manor će iskoristiti za širenje hotelskih kapaciteta i zapošljavanje dodatnog osoblja.

“Planiramo da značajno proširimo kapacitete, a kupalište bi sljedeće sezone trebalo da pređe sa javnog u hotelsko, tako da bismo tu zaokružili kompletnu priču i našu zamisao koju smo imali od početka”, poručio je Žurić.

Koristeći sopstveno iskustvo saradnje sa IRF-om, Žurić je savjetovao sve preduzetnike i vlasnike kompanija u Crnoj Gori da se informišu o svim povoljnostima finansijske podrške koju Fond nudi, te da i sami iskuse sjajno partnerstvo sa predstavnicima IRF-a.

“Prvi korak koji treba da preduzmu jeste da odu i da se informišu kod IRF-a. Do sada sam isključivo sarađivao sa bankama kod kojih je dosta teži put, veće su kamate i manja je fleksibilnost. Apsolutno bih preporučio svima koji imaju uslove za tako nešto da sarađuju sa Fondom Nadam se da ću i ja u budućnosti ponovo da koristim usluge fonda”, zaključio je Žurić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS