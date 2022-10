Uvijek poslovali u skladu sa važećim propisima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Fly Montenegro uvijek je poslovala u cjelosti u skladu sa važećim propisima i zaključenim ugovorima i dala je ogroman doprinos uspostavljanju veze sa mnogobrojnim stranim tržištima i raznim avio-prevoznicima sa svih strana svijeta, saopštili su njeni predstavnici.

Punomoćnici advokati kompanije Fly Montenegro, Miloš Komnenić i Nemanja Radović, reagovali su povodom teksta Vijesti da je podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT), kao i Specijalnom (SDT) i Vrhovnom (VDT), podnijeta anonimna krivična prijava protiv dva bivša direktora Aerodroma Crne Gore (ACG) Milovana Đuričkovića i Danila Orlandića i aktuelne direktorice Fly Montenegra Ane Marojević.

”Neprijatno smo iznenađeni da su Vijesti objavile tekst u kome se iznose ozbiljne optužbe, krivična dijela, a koji se poziva na anonimne izvore. Objavljenim tekstom u kome je sve anonimno osim krajnje tendencioznog optuživanja i neistina, nanosi se reputaciona šteta kompaniji Fly Montenegro i povređuje dostojanstvo izvršne direktorice kompanije koja je u tekstu pomenuta, a da prethodno niste zatražili izjašnjene od kompanije o predmetnim navodima”, navodi se u reagovanju, prenose Vijesti.

Na ovaj način, kako su dodali, portal Vijesti nije ukazao dužnu novinarsku pažnju, a koja je osnova objektivnog i tačnog novinarstva i grubo je prekršio Kodeks novinara Crne Gore i pravila novinarske struke.

“Da ste kojim slučajem zatražili izjašnjenje od kompanije Fly Montenegro, a što je bila Vaša obaveza, posebno ako se uzmu u obzir iznijete optužbe anonimnog izvora, lako biste utvrdili da je nasuprot zlonamjernim tvrdnjama iz anonimne prijave, ova kompanija dala ogroman i veoma značajan doprinos uspostavljanju veze sa mnogobrojnim stranim tržištima i raznim avio-prevoznicima sa svih strana svijeta, te pružanju neophodnih usluga u okviru aerodroma, čime je u velikoj mjeri doprinijela razvoju kako Aerodroma Crne Gore, tako i cjelokupne turističke industrije Crne Gore”, navodi se u reagovanju.

Osim pozivanja na anonimnu prijavu, tendenciozni navodi se baziraju i na tvrdnji da su Vijesti iz svojih izvora dobile potvrdu da je “godinama bilo čudnih stvari” u poslovnim odnosima između Aerodroma Crne Gore i Fly Montenegra. Nije prvi put da se u medijima plasiraju tendenciozni i neistiniti tekstovi usmjereni protiv Fly Montenegra, čiji je izvor anoniman.

“Nije prvi put ni da nam se prijeti krivičnim prijavama, na kojima takođe nema potpisnika. To najbolje govori o kakvim se strukturama radi i kakve su “prijave” u pitanju, a koje se uvijek “pojave” kada postignemo neki značajniji uspjeh, kako za kompaniju tako i za Crnu Goru. Anonimni izvori nama nijesu anonimni, a ono u čemu će se prepoznati svakako je da su njihov nerad i neznanje najviše doprinijeli lošem imidžu i poslovanju Aerodroma Crne Gore”, rekli su iz Fly Montenegra.

Fly Montenegro je, kako su rekli, uvijek poslovao u cjelosti u skladu sa važećim propisima i zaključenim ugovorima. Način poslovanja koji je “anonimni poznavalac”, ali i upućeni izvor Vijesti naveo kao nezakonit je standardan način funkcionisanja u konkretnoj industriji u cijelom svijetu, a ne samo tržištima u regionu u kojima posluje Fly.

“Takođe, ukazujemo da je od nedavno većinski vlasnik Fly Montenegra postala kompanija iz Velike Britanije koja je svjetski lider u oblasti opsluživanja avio-usluga. Prilikom kupovine većinskog udjela u Fly Montenegru kompanija je izvršila detaljnu analizu poslovanja Fly Montenegra, uključujući i pravnu analizu, te nije utvrdila bilo kakav nedostatak ili eventualnu nezakonitost u poslovanju”, dodaje se u reagovanju.

U suprotnom, kako su rekli, firma ovakve reputacije na svjetskom tržištu nikada ne bi ušla u predmetnu transakciju, što takođe ukazuje na netačnost navoda iz teksta i opovrgava sve tvrdnje oko navodnih nezakonitosti u poslovanju kompanije Fly Montenegro.

“Iz svega navedenog, očigledno je da se u tekstu, a i samoj anonimnoj prijavi, pokušavaju zamijeniti teze, te se nastoji prikazati da su Aerodromi Crne Gore oštećeni kroz poslovanje kompanije Fly Montenegro. Nasuprot tome, kompanija Fly Montenegro je kroz dovođenje velikog broja avio-prevoznika na tržište Crne Gore, kao i pružanje drugih usluga u okviru aerodroma, dovela do značajnog povećanja prihoda Aerodroma Crne Gore i poboljšanja cjelokupnog nivoa usluga u okviru aerodroma kojima navedena kompanija upravlja”, rekli su iz Fly Montenegra.

Kompanija Fly Montenegro će protiv lica koje iznose neistinite tvrdnje kojima joj se nanosi reputaciona šteta pokrenuti odgovarajuće postupke, a u cilju zaštite svojih prava i legitimih interesa.

“Takođe, ovim putem Vas upozoravamo da će kompanija Fly Montenegro biti primorana da pokrene odgovarajuće pravne postupke i protiv Vašeg medija u slučaju objavljivanja sadržaja kojim se nanosi reputaciona šteta kompaniji, a da prethodno nijeste zatražili odgovarajuće izjašnjenje Fly Montenegra, što na kraju rezultira krajnje jednostranom i neobjektivnom obavještavanju javnosti”, zaključuje se u reagovanju.

