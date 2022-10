Uveliko rade na pripremi zimske sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, prema riječima njegovih predstavnika, uveliko radi na pripremi zimske turističke sezone, za čiju uspješnost je neophodno diverzifikovanje ponude, promocija destinacije i informisanje javnosti o potencijalima države i turističkim proizvodima.

Generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandra Gardašević Slavuljica, kazala je da se ulazi u postsezonu, ali da kao odgovorni resor već rade uveliko na pripremi zimske turističke sezone.

“Nedavno smo održali sjednicu Koordinacionog tijela na kome su bili prisutni svi stejkholderi odnosno donosioci odluka iz sfere turizma i priprema zimske sezone nam je baš bila u fokusu”, rekla je Gardašević Slavuljica agenciji Mina-business.

Prema njenim riječima, da bi zimska sezona bila uspješna, definitivno se treba orjentisati na definisanje pravih turističkih proizvoda.

“Nadam se da to neće izostati. Potrebno je da diverzifikujemo ponudu, ali isto tako da tu kompletnu ponudu koju definišemo, promovišemo na pravi način”, navela je Gardašević Slavuljica.

Ona je najavila da slijedi sezona sajmova, ali i brojne radionice i susreti na kojima treba sa pravom i stručnom turističkom javnošću sklopiti aranžmane o dovođenju gostiju u datom periodu, konkretno tokom zimske sezone.

“Zapažam da pomalo izostaje sinergija kada je u pitanju saradnja među značajnim turističkim akterima. Ministarstvo se zaista trudi da okupi sve, međutim do nas dolaze primjedbe lokalnih turističkih organizacija (TO) da su pomalo zapostavljeni”, rekla je Gardašević Slavuljica i dodala da su budžeti uvijek sporni.

Ona smatra da se treba insistirati na sinergiji kada je u pitanju promocija koja je na liniji Nacionalna turistička organizacija (NTO) i lokalne TO i čak, privatni sektor.

“Moramo da potenciramo kreiranje destinacijskog menadžmenta i da se okrenemo ka njemu, jer samo na taj način Crna Gora može visoko i kvalitetno da se pozicionira na listi atraktivnih destinacija”, ocijenila je Gardašević Slavuljica.

Ona je, odgovarajući na pitanje sa kojih emitivnih tržišta se očekuje najviše turista, kazala da smo bili svjedoci kakva je situacija bila prošle godine, kada su dominantno bili gosti iz regiona.

“Međutim, kada pričamo o promociji, ja se nadam da će se ona realizovati na nekim drugim tržištima tako da ćemo imati gostiju i sa drugih evropskih tržišta, Saudijske Arabije, Izraela i Egipta, koliko god to možda zvuči čudno, ali turisti iz Egipta pokazuju veliko interesovanje da borave kod nas tokom zime”, navela je Gardašević Slavuljica.

Ona smatra da će od kreativnosti aktera koji se bave tom sferom, njihove povezanosti i sinergije, zavisiti i rezultat zimske turističke sezone.

Gardašević Slavuljica je kazala da su pripreme u toku i da akteri spremno dočekuju sezonu.

“Infrastrukturni projekti, nažalost, još nijesu realizovani u mjeri i na način na koji je bilo očekivati da budu, ali negdje manje više je to sve pod kontrolom. Upravo da bi se kompenzovao eventualni nedostatak tog segmenta treba maksimalno raditi na promociji destinacije i na informisanju, prije svega, stručne javnosti iz inostranstva, odnosno agente i turoperatore o potencijalima i mogućnostima Crne Gore i našim tursitičkim proizvodima”, objasnila je Gardašević Slavuljica.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će, kako je kazala, u smislu podrške zimskoj turističkoj sezoni objaviti, vjerovatno kao javni poziv, podršku za manifestacije koje će se održavati na sjeveru, što će biti još jedan doprinos u brendiranju Crne Gore kao manifestacione destinacije.

Ona je na pitanje da li je potrebno izdvojiti više sredstva za promociju, odgovorila da para za marketing nije nikad dovoljno.

“Kada pričate sa stručnjacima iz oblasti marketinga svi oni će da se žale, pa i oni koji imaju stotine miliona EUR na raspolaganju žaliće se i reći će da to nije dovoljno”, rekla je Gardašević Slavuljica.

Ona je dodala da, ipak, puno znači od kreativnosti tima koji je uključen u proces, jer mnoge solucije ne moraju uopšte da budu skupe, ni tehnički specijalno zahtjevne.

