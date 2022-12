Utvrđeni Politika i Finansijski plan CBCG za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politika Centralne banke (CBCG) u narednoj godini, koja sadrži ciljeve njenog poslovanja, utvrđena je danas na sjednici Savjeta vrhovne monetarne institucije.

“U dokumentu su sadržani ciljevi poslovanja CBCG, koji proizilaze iz obaveza definisanih Zakonom o CBCG, i definisane smjernice osnovnih aktivnosti koje će biti realizovane tokom naredne godine”, navodi se u saopštenju.

Politikom se, između ostalog, precizira da će CBCG tokom naredne godine pratiti efekte uvedenih monetarnih i makroprudencijalnih mjera i, po potrebi, pristupiti implementaciji drugih instrumenata monetarne i makroprudencijalne politike u cilju očuvanja zdravlja bankarskog sektora i finansijske stabilnosti.

Savjet je usvojio i Finansijski i Plan investicija CBCG za narednu godinu, čime se obezbjeđuju uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG.

“Oba dokumenta su pripremljena u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja”, rekli su iz CBCG.

Predmet razmatranja sjednice Savjeta bio je i Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za treći kvartal, u kojem je istaknuto da su u ovom periodu pooštreni kreditni standardi i kreditni uslovi za privredu i stanovništvo.

“Očekivanja banaka pokazuju da će se nastaviti pooštravanje kreditne politike za privredu i stanovništvo i u posljednjem kvartalu, što se objašnjava percepcijom uvećanog rizika usljed aktuelne ekonomske situacije na globalnom nivou”, rekli su iz CBCG.

Banke, takođe, očekuju pooštravanje kreditnih uslova za oba sektora, odnosno povećanje kamatnih marži, provizija i naknada i strožije zahtjeve u pogleda kolaterala, kao i skraćenje ročnosti.

“Savjet je usvojio Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti covid 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem, u cilju preciziranja mjera koje, do daljnjeg, ostaju na snazi”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS