Utvrđen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet vrhovne monetarne institucije utvrdio je danas Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Centralnoj banci (CBCG), u susret rokovima utvrđenim Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023 za usvajanje tog zakonskog teksta.

„Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o CBCG se status i poslovanje ove institucije u potpunosti usklađuje sa pravnom tekovinom EU. Usvajanjem tog zakona bi se ispunio dio obaveza iz prvog mjerila koje se odnosi na Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija, čime bi se stekli uslovi za zatvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u okviru pomenutog poglavlja“, navodi se u saopštenju.

U prethodne dvije godine, CBCG imala je intenzivnu komunikaciju sa Evropskom komisijom, kroz koju su usaglašena sva pitanja u vezi sa potrebnim izmjenama zakona. Evropska komisija je, nakon implementiranja svih njenih predloga i sugestija u konačan tekst Nacrta zakona, dala pozitivno mišljenje na njega.

„Tokom izrade Nacrta zakona, CBCG je blisko sarađivala i sa ekspertima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), kroz program tehničke pomoći koji je bio dodijeljen u ovu svrhu“, dodaje se u saopštenju.

CBCG je utvrđeni Nacrt izmjena i dopuna Zakona o Centralnoj banci uputila Ministarstvu finansija na dalju proceduru, kako bi se ispunila obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023, po kome je usvajanje ovog zakona planirano za prvi kvartal naredne godine.

