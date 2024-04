Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Francuske kompanije specijalizovane za nove tehnologije pokazale su interes da svoje znanje i iskustvo u domenu tehnoloških start up-ova, podijele sa institucijama i kompanijama u Crnoj Gori, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Potpredsjednik PKCG, Pavle D. Radovanović, kazao je da je konferencija o novim tehnologijama Uticaj inovativnih tehnologija na održivi razvoj omogućila okupljanje stručnjaka iz različitih oblasti kako bi zajedno radili na pronalaženju rješenja koja će podržati održivi razvoj, i ukazali na izazove i prilike koje donose inovativne tehnologije u ovom kontekstu.

„Takođe, ona je otvorila mogućnosti za predstavljanje primjera dobre prakse i direktne razgovore privrednika dvije zemlje“, rekao je Radovanović.

PKCG je u saradnji sa Udruženjem francusko-crnogorskih preduzeća i La French Tech Podgorica, organizovala konferenciju o novim tehnologijama Uticaj inovativnih tehnologija na održivi razvoj.

Cilj je bio razmatranje mogućnosti saradnje na unapređenju društvenog i ekološkog uticaja tehnoloških start up-ova, prilagođenih stvarnim potrebama i kapacitetima državnih institucija i kompanija.

Radovanović je kazao da Crna Gora ima prilično povoljan ambijent za razvoj inovativnih startapova i IT. Inkubatori, akceleratori i coworking prostori sve su popularniji i pružaju podršku novim preduzetnicima u vidu infrastrukture, prostora za rad, mentorstva, povezivanja s institucijama i investitorima.

Prema njegovim riječima, privredni sistem Crne Gore zahtijeva strukturne reforme koje će osigurati održivi ekonomski razvoj.

„Crna Gora i Francuska imaju potencijal za saradnju u različitim sektorima, uključujući i obnovljive izvore energije, turizam, poljoprivredu, šumarstvo, digitalnu transformaciju, kao i ekološku i održivu privredu. Ove oblasti pružaju mogućnosti za razmjenu znanja, tehnologija i investicija koje bi mogle donijeti koristi objema zemljama. Takođe, saradnja u području obrazovanja, kulture i naučnih istraživanja može unaprijediti naše veze“, rekao je Radovanović.

Predsjednik La French Tech Podgorica, Nathan Laufer, izrazio je posebnu zahvalnost Privrednoj komori, kao i svim partnerima koji su omogućili ovaj događaj.

„Za mene je Crna Gora jedna od najljepših zemalja na svijetu i ima privlačno okruženje i brojne prednosti, posebno za novu generaciju digitalnih nomada. Zato smo odlučili da baš ovdje organizujemo današnju konferenciju“, naveo je Laufer.

Prema njegovim riječima, sajber napad koji je pogodio Crnu Goru imao je razoran efekat na brojne institucije, što je, kako navodi, bio alarm da se dodatno razvije digitalna infrastruktura, ali uz primjenu strategija koje poštuju životnu sredinu, te stvori energetski samoodrživi Data Centar visokog kvaliteta za smještanje osjetljivih informacija zemlje. U tom procesu, naveo je, French Tech može puno pomoći Crnoj Gori.

„French Tech je misija Francuske države sa ciljem da uspostavi mostove između Francuske i lokalnih zemalja, okupljajući zajednice startapova, investitora, donosilaca odluka i većih kompanija“, rekao je Laufer.

On je dodao da je glavni cilj da se pronađu primjenjiva rešenja za održiv razvoj.

Laufer je kazao da imperativ nastavak jačanja saradnje između Francuske i Crne Gore, kao i njihovih kompanija, sa posebnim fokusom na mlade i startapove, kako bi im se omogućilo da rade u Crnoj Gori i zarađuju dobro jer mogu osvojiti evropska tržišta, ali i doprinijeti održivom razvoju.

„Želio bih ponoviti riječi koje je naš predsjednik Emanuel Makron uputio predsjedniku Crne Gore, Jakovu Milatoviću da je Francuska potpuno posvećena podršci evropskoj integraciji Crne Gore, kako na tehničkom, tako i na političkom planu. U tom smislu, želim da aktivnosti Regionalnog centra za razvoj cyber kapaciteta u Podgorici nastave da se razvijaju, kao i naši ekonomski i finansijski odnosi, uz doprinos naših kompanija i AFD-a“, rekao je Laufer.

Ambasadorka Francuske u Crnoj Gori, Anne-Marie Maskay, kazala je da konferencija predstavlja izuzetan događaj koji okuplja široku lepezu stručnjaka, predstavnika industrije i javnosti kako bi podstakli razmjenu ideja i možda započeli nove projekte u oblasti novih tehnologija i održivog razvoja.

„Želim zahvaliti organizatorima ovog skupa koji uvijek djeluju inteligentno i dijele zajedničke ciljeve, a to je razvoj ekonomije Crne Gore u povoljnoj preduzetničkoj klimi“, rekla je Maskay.

Prema njenim riječima, Francuska želi da sarađuje sa Crnom Gorom kako bi zajednički radili na novim inovativnim pristupima za crnogorsko tržište.

„Cilj konferencije je mobilizacija tehnološkog napretka u svrhu održivog razvoja. Težimo procvatu tehnoloških inicijativa usmjerenih na ekonomiju koja poštuje životnu sredinu, što se savršeno uklapa u saradnju između Crne Gore i Francuske, posebno kada su u pitanju ekonomski odnosi“, istakla je Maskay.

Ona je dodala da je od posebnog značaja saradnja u oblasti obnovljivih izvora energije, zdravstva i infrastrukture, uz poštovanje zelene tranzicije i održivosti, koje moraju biti imperatv za Crnu Goru kao ekološku državu.

Kada je u pitanju korist i dobrobit svih, navodi ona, očuvanje privrede, brži razvoj crnogorskog društva i svjesnost o prisutnim prijetnjama za održivost, poput sajber prijetnji i raznih oblika dezinformacija, te sposobnosti upravljanja istim, neophodno je razviti svijest o njihovom značaju.

„Moram istaći značaj nedavno formiranog Centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta u Podgorici, koji je središte za cijeli region, i kada govorimo o održivom razvoju, to se savršeno poklapa sa evropskim putem kojim Crna Gora ide“, kazala je Maskay.

Ona je apostrofirala da Francuska snažno vjeruje u održiv i napredan razvoj Crne Gore, te da se nada da će akteri na svim nivoima prepoznati važnost ostvarenja tih ciljeva.

„Današnja konferencija je samo jedna cigla u toj građevini, a Franuska će pružiti svu pomoć za neophodne reforme“, poručila je Maskay.

Princ Nikola Petrović Njegoš istakao je da se odnosi između Francuske i Crne Gore razvijaju u raznim oblastima, a posebno u domenu odrrživog razvoja i novih tehnologija, podsjetivši da se kroz rad Fondacije njegova porodica od 2011. godine radi na razvoju solidarnosti, ekologije i zaštiti kulturne baštine.

„Želim da Crna Gora prevaziđe stare svađe i uđe u Evropsku uniju. Ekološka država, koja je juče bila utopija, sutra je realnost i naša jedina i poželjna budućnost“, kazao je princ Nikola Petrović Njegoš.

On je kazao da se upoznao s inovacijama učesnika konferencije koje se odnose na uštedu energije i tretman otpada a koja se zasnivaju na low-cost tehnologijama koje kombinuju lokalna rješenja i otvaranje radnih mjesta. Posebno se osvrnuo na rješenja koja omogućavaju Crnoj Gori, kako je kazao, da postane svojevrsna laboratorija za solidarnu ekološku tranziciju, ali i Boki Kotorskoj da reguliše saobraćaj kao doprinos održivom razvoju.

Generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave, Dušan Polović, istakao je zadovoljstvo što prisustvuje ovako značajnoj i inovativnoj konferenciji, sa impresivnim brojem stručnjaka.

„Ovo je prilika da još jednom, u ime Vlade Crne Gore, izrazim zahvalnost kolegama iz Francuske koji su pružili podršku Crnoj Gori kada je bila izložena sajber napadima. Zahvaljujući našoj zajedničkoj akciji, uspjeli smo zaštititi digitalnu infrastrukturu i sigurnost građana“, kazao je Polović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo nastavlja s radom na još jednom izuzetno važnom projektu – uspostavljanju Centra za bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta, koji će biti centralna tačka za zajednicu u ovom regionu, sa fokusom na razvoj novih tehnologija i edukaciju o sajber sigurnosti.

„U prethodnom periodu, naš fokus bio je na izgradnji stabilne digitalne infrastrukture. Digitalna transformacija postaje neizbježan put ka napretku, dok svjedočimo sve većem prisustvu digitalizovanih usluga“, istakao je Polović.

On je dodao da u Crnoj Gori, razvoj elektronske uprave i digitalnih procesa predstavlja suštinsku transformaciju poslovanja, te da ovaj put ka modernizaciji zahtijeva stalne promjene i usklađivanje sa najboljom praksom Evropske unije i međunarodnim standardima.

„Naša odgovornost i obaveza leže u stvaranju modernog, efikasnog i održivog digitalnog sistema. Vlada Crne Gore prepoznala je značaj digitalne transformacije za vlastiti napredak i postavila je kao prioritet u svim svojim strateškim dokumentima, a sve veća prisutnost digitalnih rješenja može takođe doprinijeti zaštiti životne sredine“, naveo je Polović.

