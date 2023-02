Usvojiti Granski kolektivni ugovor u sektoru bankarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Usvajanje Granskog kolektivnog ugovora u bankarskom sektoru je neophodno u cilju poboljšanja uslova rada njihovih zaposlenih, saopšteno je na sastanku predstavnika sindikalnih organizacija i potpredsjednice Skupštine Branke Bošnjak.

Ona se danas sastala sa predsjednicom Sindikata banaka Crne Gore, Lidijom Pejović i predsjednikom Sindikalne organizacije Addiko banke, Igorom Lainovićem.

U jednoj od najprofitabilnijih društvenih djelatnosti – bankarskom sektoru, slična je situacija kao i u Telekomu, ali i u mnogim drugim institucijama, u kojima se određena prava zaposlenih zanemaruju, ne realizuju ili ukidaju, čime se krše ujedno i EU standardi.

“Kako bi se poboljšala prava i uslovi rada zaposlenih u bankarskom sektoru proporcionalno opštem prihodovanju banaka kao i menadžmenta banaka, Sindikat banaka Crne Gore je pokrenuo inicijativu za usvajanje Granskog kolektivnog ugovora kao neophodnu mjeru u trenutnoj situaciji”, navodi se u saopštenju.

Pejović je kazala da je sadržaj Granskog kolektivnog ugovora doveden do kraja, ali da je ostao bez potpisa, jer Udruženje banaka Crne Gore ne želi socijalni dijalog.

“Iako Unija poslodavaca (UPCG) podržava sadržaj Granskog kolektivnog ugovora, kao značajnog pomaka u poboljšavanju uslova rada i prava zaposlenih u bankarskom sektoru, bez zakonske regulative nedovoljna je solidarnost sindikalnih udruženja”, dodaje se u saopštenju.

Tim povodom, Bošnjak se saglasila sa potrebama i predlozima Sindikata banaka Crne Gore i istakla neophodnost i urgentnost rješavanja tog problema.

