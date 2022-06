Usvojili finansijske i izvještaje o poslovanju za prošlu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Plantaža usvojili su danas na Skupštini finansijske i izvještaje o poslovanju kompanije za prošlu godinu.

Iz Plantaža su saopštili da su na današnjoj Skupštini akcionara usvojene i izmjene i dopune Statuta kompanije, kao i izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za prošlu godinu.

Kako su naveli, čisti bilansi zahtijevali su radikalne poteze, koji su podrazumijevali da uprava kompanije u prošloj godini prizna i terećenja prethodnih perioda, koji su se reflektovali na poslovni rezultat na kraju prošle godine kojim je iskazan gubitak 20 miliona EUR.

“Tačnije, na teret prethodnih perioda (zbog efekata reprocjene i promjene obračuna vrijednosti zaliha) Plantaže su u bilansima morale da iskažu preko 13 miliona EUR negativnih efekata na neto rezultat kompanije”, kaže se u saopštenju.

Iz Plantaža su rekli da se čišćenjem bilansnih pozicija u prošloj godini kompanija oslobodila starih terećenja i na taj način stvorila dobru polaznu osnovu za bilanse ove godine, u kojima će biti iskazan poslovni i neto rezultat ostvaren samo u toku tekuće poslovne godine.

“Stalna imovina firme u bilansu stanja na 31. decembar prošle godine iznosi 410 miliona, i višestruko je veća u odnosu na kraj 2020, kada je stalna imovina vrijedjela 74 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je taj rezultat i posljedica uknjižavanja devet miliona kvadrata zemlje, koja do prošle godine nije evidentirana u poslovnim knjigama kompanije.

Iz Plantaža su kazali da je vrijednost stalne imovine kompanije bitno promijenjena i da novoj upravi daje za obavezu odgovornog i racionalnog upravljanja, isključivo u interesu kompanije.

“Reprocjenu vrijednosti stalne imovine uradila je jedna od četiri najcijenjenijih revizorskih kuća na svijetu Ernst&Young”, naveli su iz te kompanije.

Kako su kazali, ukupna vrijednost aktive kompanije u prošloj godini iznosi 465 miliona EUR, što je, takođe, značajno više u poređenju sa 2020. kada je iznosila 134 miliona EUR.

Iz Plantaža su rekli da je vrijednost kapitala 386 miliona EUR, što je preko četiri puta veći iznos u odnosu na kraj obračunskog perioda 2020. godine.

“Bilans novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti bio je pozitivan preko milion EUR u odnosu na prethodnu godinu kada je bio negativan 1,3 miliona EUR”, kazali su iz te kompanije.

Kako su naveli, dobavljačima je prošle godine plaćeno gotovo milion EUR više nego godinu ranije.

Iz Plantaža su rekli da je ključna redukcija odliva (nekoliko miliona) u troškovima zarada.

Oni su kazali da je vrijednost zaliha rinfuz vina, gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje korigovana u prošloj godini.

“Naime, obračun zaliha je urađen u skladu sa računovodstvenim standardom (MRS2), čime je pozicija zaliha za navedenu godinu svedena na realno stanje”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, vrijednost zaliha je u prošloj godini iskazana na negativan iznos od 4,15 miliona EUR, prvi put u posljednjih nekoliko godina, što je dalo efekat na umanjenje poslovnih prihoda, kao i povećan iznos gubitka u neto rezultatu.

Iz Plantaža su kazali da su prihodi od prodaje u prošloj godini iznosili oko 23 miliona EUR, što je skoro pet miliona bolji rezultat u odnosu na 2020.

Kako su naveli, troškovi poslovanja u prošloj godinu manji su za 4,5 miliona EUR, od čega su najviše uštede napravljene kod troškova zarada, koji su u prošloj godini bili za 1,3 miliona EUR niži u odnosu na 2020.

Skupština akcionara, kako je saopšteno, donijela je i Odluku o izboru i imenovanju revizora za ovu godinu, po kojoj je za revizora izabrana revizorska kuća Konzorcijum, Cattaro Audit Kotor i MNA Montenegro Audit Group Podgorica.

Iz Plantaža su saopštili da je kompanija prošle godine proizvela 15,8 miliona kilograma (kg) vinskog grožđa, veoma dobrog kvaliteta, što je 15 odsto više u odnosu na 2020. i 1,47 miliona kg stonog grožđa za prodaju, odnosno 23 odsto više u odnosu na 2020.

“Na površini od 83 hektara ostvarena je proizvodnja breskve od 1,1 hiljada tona što je za 37 odsto više u odnosu na 2020. godinu, kao i deset tona ploda kajsije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prošle godine ukupno isflaširano 11,9 miliona flaša gotovih proizvoda, što je 33 odsto više nego 2020.

“Vrijednost realizovanih investicija u prošloj godini iznosi 1,7 miliona EUR”, rekli su iz Plantaža.

Kako su naveli, vina kompanije su prošle godine osvojila 25 medalja na prestižnim međunarodnim takmičenjima – Decanter World Wine Awards – London, AWC -Beč i Balkan International Wine Competition – Sofija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS