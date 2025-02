Usvojene značajne tačke u oblasti upravljanja morskim dobrom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, usvojila nekoliko značajnih tačaka u oblasti upravljanja morskim dobrom, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je usvojen izmijenjeni i dopunjeni cjenovnik početnih naknada za korišćenje/zakup morskog dobra, koji uključuje izmjene i dopune postojećeg cjenovnika.

Usvojen je i Predlog odluke o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra, kojom je definisano davanje u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra, utvrđene načelno namjene lokacija koje se daju u zakup/na korišćenje, definisan vid postupka ustupanja, način sprovođenja postupka, uslovi, vrijeme korišćenja, kriterijumi za ocjenu i vrednovanje ponuda i sami tok postupka, kao i sve ostale tačke kojim se uređuje postupak davanja u zakup.

Vlada je na sjednici usvojila i izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od prošle do 2028. godine.

„Samim izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata formirana su dodatna kupališta, njih 74, i ukupno je planirano 1,45 hiljada privremenih lokacija“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su ocijenili da te odluke predstavljaju važan korak u efikasnijem i održivijem upravljanju morskim dobrom, te obezbjeđuju preduslov za efikasnu pripremu ovogodišnje ljetnje turističke sezone godine.

