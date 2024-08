Usvojen set zakona neophodnih za realizaciju programa Evropa sad 2

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Vlada je usvojila set zakona neophodnih za realizaciju programa Evropa sad 2, kojim će, kako je saopšteno, od oktobra biti uvećane zarade svim zaposlenima u Crnoj Gori.

Iz Vlade su kazali da je na današnjoj telefonskoj sjednjci usvojen i tehnički rebalans budžeta.

“Usvojena akta proslijeđena su Skupštini Crne Gore, sa zahtjevom da sjednica parlamenta, sa tim tačkama dnevnog reda, bude održana 30. avgusta”, navodi se u saopštenju.

Vlada je zatražila još jednu sjednicu Skupštine za 30. avgust, na kojoj bi na dnevnom redu bilo ponovno izjašnjavanje o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, kao i izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru, koje je na ponovno odlučivanje vratio predsjednik države Jakov Milatović.

Vlada je današnjoj sjednici odlučivala o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godine, izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost, o porezu na dobit pravnih lica i o porezu na dohodak fizičkih lica.

Na Vladi se odlučivalo i o izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, o radu, o visokom obrazovanju, i o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

