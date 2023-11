Usvojen rebalans ovogodišnjeg budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je usvojila izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu.

Za usvajanje ovogodišnjeg rebalansa glasala su 43 poslanika, 14 je bilo protiv, dok uzdržanih nije bilo.

Skupština je takođe usvojila i zaključke poslanika Dejana Đurovića i Darka Dragovića, kao i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Skupština je usvojila i izmjene i dopune Odluke o zaduživanju Crne Gore za ovu godinu.

Usvojeni akti stupaju na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Rebalans se, kako je ranije saopšteno, donosi iz nekoliko razloga, između ostalog, tehničkog usaglašavanja usljed donošenja i primjene nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, zatim povećanja primitaka i planiranja sredstava u cilju realizacije paketa podrške EU za prevazilaženje energetske krize, kao i obezbjeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje pojedinih budžetskih obaveza do kraja godine.

