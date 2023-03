Usvojen izvještaj o javnom dugu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore, koji je na kraju prošle godine iznosio 4,1 milijardu EUR, odnosno 70,77 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Kako je saopšteno iz Vlade, izvještaj je usvojen danas, na telefonskoj sjednici.

“Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, ukljuljući i 38.477 unci zlata, a koji su, na kraju prošle godine, iznosili 111,75 miliona EUR, neto javni dug Crne Gore, na dan kraju prošle godine, iznosi 3,99 milijardi EUR, odnosno 68,84 odsto BDP-a”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Vlade, stanje javnog duga u posljednje tri godine karakteriše smanjenje u apsolutnom iznosu, na šta je u najvećem dijelu uticala činjenica da u toku 2021. i prošle godine nije bilo većih kreditnih zaduženja.

“Naime, u odnosu na 2020. godinu, u 2021. godini, javni dug je smanjen za 246,16 miliona EUR, dok je u prošloj godini u odnosu na 2021. godinu smanjen za 60,58 miliona”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, posmatrano u odnosu na BDP, došlo do pada javnog duga u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu za 21,33 odsto, odnosno 13,24 odsto u prošloj godini u odnosu na 2021.

