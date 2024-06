Usvojen izmijenjeni predlog odluke o raspodjeli dobiti

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG) odlučila je da se prošlogodišnja neto dobit rasporedi u neraspoređenu dobit i fond rezervi, uz najave da će se, zavisno od poslovanja kompanije u narednom periodu, ponovo razmatrati pitanje raspodjele dobiti.

Na Skupštini akcionara, koja je održana u petak, usvojen je izmijenjeni predlog odluke o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31. decembar prošle godine, gdje je konstatovano da se neto dobit kompanije od 52,49 miliona EUR raspoređuje tako što se 47,25 miliona klasifikuje kao neraspoređena dobit, a 5,25 miliona odlazi u fond rezervi.

“Izmjena, koju je predložila Vlada, odnosi se na stav kojim se predviđa da će se, zavisno od poslovanja kompanije u narednom periodu, a najdalje do kraja tekuće poslovne godine, ponovo razmatrati pitanje raspodjele dobiti iskazane na dan 31. decembar prošle godine”, navodi se u saopštenju EPCG.

Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa, usvojen je predlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza za prošlu godinu sa napomenama i nacrtom mišljenja revizora BDO, prema kome ukupni prihodi kompanije u prošloj godini iznose 501,6 miliona EUR, od čega 494,11 miliona čine poslovni, a 7,5 miliona finansijski prihodi.

Ukupni rashodi iznose 449,11 miliona EUR, od čega oko 383 miliona čine troškovi poslovanja, 34,29 miliona troškovi zarada, 4,15 miliona ostali poslovni rashodi, 2,46 miliona finansijski rashodi, a neto troškovi poreza (tekući i odloženi porez) 12,88 miliona.

Ostvareni dobitak nakon oporezivanja iznosi 52,49 miliona EUR.

Takođe, usvojeni su i konsolidovani finansijski iskazi EPCG za prošlu godinu sa mišljenjem revizora, gdje se u sklopu bilansa uspjeha, konstatuje da ostvareni neto rezultat EPCG grupe u prošloj godini iznosi 75,9 miliona EUR i da je uzrokovan dobrim radom zaposlenih, ispravnim odlukama menadžmenta i Odbora direktora, te povoljnom hidrološkom situacijom.

Akcionari su većinom glasova usvojili i predlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju EPCG za prošlu godinu, u kome se, uz navedene finansijske pokazatelje, ističe da je ukupna ostvarena proizvodnja iznosila 3,5 hiljada gigavat sati (GWh), što je 114,27 odsto u odnosu na plan.

S druge strane, ukupna ostvarena potrošnja kod distributivnih kupaca iznosila je 2,7 hiljada GWh.

Takođe, putem dugoročne i kratkoročne trgovine, kupljeno je 453,75 GWh, a prodato 1,35 hiljada GWh električne energije.

U sklopu pokrivanja gubitaka na mreži, CEDIS-u je isporučeno 331,84 GWh, a CGES-u 67,33 GWh.

Kapitalna ulaganja u prethodnoj godini iznosila su 75,31 milion EUR, a od ukupno fakturisane realizacije od strane snabdjevača i neizmirenih potraživanja iz prethodnih godina, naplaćeno je ukupno 283,15 miliona EUR sa ostvarenim stepenom naplate od 100,05 odsto u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u prošloj godini.

Od direktnih kupaca je naplaćeno 5,72 miliona, a od distributivnih kupaca 277,3 miliona.

Akcionari nijesu usvojili predlog odluke o odobravanju Nacrta ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta EPCG Željezara Nikšić i davanju saglasnosti za njegovo potpisivanje.

Izvršena su i razrešenja i imenovanja članova Odbora direktora. Članovi Odbora direktora ponovo će biti Jovica Milanović, Tahir Đonbaljaj, Vladimir Katić, Milutin Đukanović, Zoran Miljanić, Neven Gošović i Simo Jokić.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je izabran Milutin Đukanović.

