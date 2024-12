Usvojen finansijski plan CBCG za narednu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je danas finansijski plan vrhovne monetarne institucije sa planovima investicija i novčanih tokova za narednu godinu.

„Usvajanjem tih dokumenata, obezbjeđuju se uslovi za ostvarivanje vizije i ciljeva definisanih nedavno usvojenim Strateškim planom CBCG od naredne do 2028. godine“, rekli su iz CBCG.

Finansijski plan CBCG za narednu godinu, kako su kazali, ima razvojni karakter i predstavlja podršku unapređenju poslovanja CBCG i dugoročnom razvoju institucije kroz modernizaciju operacija, inovacije, istraživanja i razvoj.

Savjet je usvojio i makroekonomski izvještaj CBCG za treći kvartal ove godine, u kojem se navodi da je, prema preliminarnim podacima Monstata, u periodu od januara do septembra ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,1 odsto.

„Podaci za prvih devet mjeseci ukazuju na pozitivne trendove u sektorima saobraćaja, trgovine i građevinarstva, dok su turizam i industrijska proizvodnja zabilježili pad“, naveli su iz CBCG.

Podaci o poslovanju banaka za prvih devet mjeseci pokazuju da je bankarski sektor poslovao sigurno i stabilno, uz ostvareni godišnji rast ključnih bilansnih pozicija.

Na osnovu izvještaja o kretanju cijena za treći kvartal, koji je takođe danas usvojen, konstatovano je da su potrošačke cijene tokom tog perioda zabilježile rast od 0,3 odsto.

U dokumentu se navodi da će se inflacija u ovoj godini, prema modelskoj projekciji CBCG, kretati u rasponu od 2,6 do 4,3 odsto, sa centralnom tendencijom od 3,3 odsto.

Prema ekspertskoj procjeni CBCG, stopa inflacije u ovoj godini će se kretati u rasponu od dva do tri odsto, sa centralnom projekcijom od 2,5 odsto.

Savjet je donio i akta kojima se uređuje rad interne revizije CBCG, usklađujući ih sa globalnim standardima interne revizije, čija primjena počinje 9. januara naredne godine.

Takođe, Savjet je donio rješenje kojim se izdaje dozvola za rad mikrokreditnoj finansijskoj instituciji Mirokreditiranje Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS