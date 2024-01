Uštedom od hedžing aranžmana pokazali da efikasno upravljaju javnim dugom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je uštedom od oko četiri miliona EUR na ratama kredita između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, pokazala efikasno upravljanje javnim dugom, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Crna Gora postigla značajan uspjeh u pregovorima o hedžing aranžmanu putem unakrsnog valutnog svopa u sklopu međunarodne ISDA dokumentacije, čime je osiguran dug države od valutnog rizika po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare.

“Ova inicijativa rezultirala je uštedom od približno četiri miliona EUR na ratama kredita po osnovu kamate, čime smo pokazali efikasno upravljanje javnim dugom, a kao rezultat ostvaruje se i smanjenjenje državnog duga u apsolutnom iznosu u eurima”, navodi se u saopštenju.

Tim postupkom, Vlada i Ministarstvo finansija su ostvarili još jedno obećanje dato građanima Crne Gore, čime se potvrđuje predan rad u rješavanju izazova u domenu javnih finansija.

“Novi hedžing aranžman, ugovoren sa četiri ugledne evropske i američke banke, pruža sigurnost i stabilnost do 2035. godine, uz reviziju uslova nakon dvije godine. Postupak je sproveden uz saglasnost Vlade, u skladu sa godišnjim Zakonom o budžetu i međunarodnim ISDA standardima (Međunarodna asocijacija za standarde transakcije svopova i finansijskih derivate), što dodatno doprinosi ugledu Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu kao i tržištu kapitala”, navodi se u saopštenju.

Hedžing putem unakrsnog EUR/USD valutnog svopa /cross-currency swap/ je finansijski instrument koji omogućava dvijema stranama razmjenu valuta na određeni vremenski period.

“Kreditor ostaje kineska Exim banka kojoj se dug isplaćuje u dolarima, dok Ministarstvo finansija servisira otplatu duga u eurima prema međunarodnim bankama po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,98 odsto. U kontekstu hedžinga duga u stranoj valuti, unakrsni valutni svop omogućava upravljanje valutnim rizikom, istovremeno obezbjeđujući značajne uštede po osnovu kamatnih stopa”, objasnili su iz Ministarstva.

Uzimajući u obzir te navedene faktore, dostupnost tog finansijskog instrumenta kao i obezbijeđeni uslovi u ovom trenutku predstavljaju najefikasniji način upravljanja javnim dugom.

