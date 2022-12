Uspješno završeno pripajanje društva S-leasing Erste banci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Erste banka Podgorica je uspješno sprovela postupak spajanja putem pripajanja društva S-leasing, čime je proširila svoje poslovanje i ojačala poziciju na tržištu.

“Nakon odobrenja svih nadležnih institucija, statusna promjena pripajanja završena je u ponedjeljak”, saopšteno je iz banke.

Erste banka je 4. oktobra ove godine kupila 100 odsto udjela u kapitalu S-Leasing.

Predsjednik Upravnog odbora Erste banke, Aleksa Lukić, je nakon završenog pripajanja kazao da mu je zadovoljstvo da, nakon nešto više od dva mjeseca veoma intenzivnih organizacionih, razvojnih i poslovnih aktivnosti, potvrdi da su dvije kompanije uspješno integrisane.

„Zahvaljujem se svim zaposlenima na pokazanoj posvećenosti da se ovaj projekat uspješno realizuje u zahtjevnom planiranom roku. Pripajanje S-leasinga Erste banci doprinijelo je formiranju snažnije i dinamičnije finansijske institucije, a naše ljudske resurse je ojačao kadar S-leasinga, koji posjeduje vrijedna specijalistička znanja, a sa nama dijeli istu poslovnu kulturu“, poručio je Lukić.

Prema njegovim riječima, Erste banka će i u narednom periodu nastaviti da radi na unapređenju ponude i podizanju standarda kvaliteta usluga koji odgovaraju potrebama savremenog korisnika, kao njihov pouzdan partner i važan oslonac u jačanju finansijskog zdravlja.

Prednosti integracije osjetiće klijenti oba društva koja su učestvovala u pripajanju, s obzirom na to da će banka biti u prilici da još većem broju klijenata pruži dodatnu vrijednost kroz proširenu ponudu proizvoda i usluga visokog kvaliteta i izvrsno korisničko iskustvo u mreži filijala u 14 gradova širom Crne Gore.

Lepeza proizvoda i usluga Erste banke obogaćena je poslovima finansijskog lizinga.

Nakon integracije, broj zaposlenih u Erste banci uvećan je za 11 na ukupno 330.

Erste banka je jedna od vodećih banaka u Crnoj Gori, koja uslužuje oko 120 hiljada klijenata kroz mrežu od 17 filijala u 14 gradova.

Erste banka je članica Erste grupe, čiji korijeni sežu do 1819. godine, kada je osnovana kao prva štedionica u Austriji.

Erste grupa je jedan od najvećih pružalaca finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Evropi i danas uslužuje oko 16 miliona klijenata u još sedam država – Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Srbija.

