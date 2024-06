Uspješno završena interoperabilnost sistema naplate putarine Crne Gore i Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korisnici elektronske naplate putarine preduzeća Putevi Srbije od danas mogu da sa jedinstvenim tag uređajem plaćaju putarinu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Monteputa.

“Prije polaska na put, neophodno je da se ENP korisnici iz Srbije registruju na platformi Toll For All, nakon čega će moći da plaćaju putarinu na elektronski način, bez zaustavljanja na auto-putu i kroz tunel Sozina”, objasnili su iz Monteputa.

ENP korisnici iz Crne Gore od aprila ove godine mogu koristiti svoj tag i u Srbiji.

„Upotreba je jednostavna – nakon registracije na platformi https://toll4all.com/mne/tag-registracija, potrebno je povezati platnu karticu sa tag uređajem. Na taj način putarina se plaća putem platne kartice, a ne putem korisničkog računa koji korisnici imaju u Monteputu“, navodi se u saopštenju.

Sve informacije o načinu registracije tag uređaja korisnici mogu pronaći na stranici Toll For All, putem telefona na broj 020 684 777, kao i na društvenim mrežama Monteputa.

