Uspješno završen projekat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat pod nazivom Jačanje kapaciteta institucija AFCOS sistema na polju upravljanja nepravilnostima, koji je počeo u januaru, uspješno je završen, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz Ministarstva su kazali da je danas u Evropskoj kući održana ceremonija zatvaranja twinning light projekta Jačanje kapaciteta institucija AFCOS sistema na polju upravljanja nepravilnostima.

„Osmomjesečni projekat, započet 17. januara ove godine, u ukupnoj virjednosti od 100 hiljada EUR, realizovalo je Odjeljenje za suzbijanje nepravilnosti i prevara (AFCOS kancelarija) Ministarstva finansija, zajedno sa kolegama iz Grčke, tačnije Nacionalnom agencijom za transparentnost, uz pomoć Centra za međunarodno evropsko i ekonomsko pravo“, navodi se u saopštenju.

Projekat je finansiran sredstvima IPA programa Evropske unije (EU), u svrhu pružanja pomoći države članice Grčke, državi pristupnici Crnoj Gori.

„Opšti cilj projekta – obezbjeđivanje efektivne i efikasne zaštite finansijskih interesa EU u Crnoj Gori, kao i unapređenje kapaciteta institucija sistema AFCOS u oblasti upravljanja nepravilnostima, ostvaren je kroz tri komponente, odnosno kroz jačanje administrativnih kapaciteta IPA struktura i institucija zaduženih za borbu protiv prevara, korupcije i nekih drugih oblika nezakonitih aktivnosti u sistemu (AFCOS mreža), održavanje obuka/seminara za njihove službenike, kao i kroz evaluaciju Strategije za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa EU za period od 2019. do prošle godine“, dodaje se u saopštenju.

AFCOS kancelarija je, zajedno sa svojim partnerima na ovom projektu, nastojala da poboljša razvijenost administrativnih kapaciteta cjelokupnog AFCOS sistema, odnosno da unaprijedi finansijski sistem upravljanja i kontrole.

Uvodnu riječ na ceremoniji, povodom uspješnog završetka projekta, imali su državni sekretar u Ministarstvu finansija Miloš Medenica i ambasador Grčke u Crnoj Gori, Panagiotis Partsos.

Prisutnima se obratila i šefica Odjeljenja za ugovore, finansije i reviziju u okviru Delegacije EU u Crnoj Gori, Agata Stasiak. Potom su vođe projekta, Nataša Kovačević, s crnogorske strane i Konstantinos Pavlikianis, predstavnik Grčke, prezentovali sve realizovane aktivnosti, rezultate i dostignuća projekta.

