Uspješno sproveden javni poziv za redovne sječe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv 1 za redovne sječe u ovoj godini uspješno je sproveden, saopšteno je iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

“To je pojedinačno najuspješniji javni poziv sa najvećim brojem prodatih kubika i najvećim brojem prodatih drvnih sortimenata preko početne cijene”, navodi se u saopštenju.

Većina ugovora, kako je saopšteno, za javni poziv 1 već potpisana i drvoprerađivači su već počeli sa eksploatacijom i realizacijom ugovornih obaveza.

“Kada je riječ o aktuelnim okupljanjima određenih drvoprerađivača povodom uslova uspješno sprovedenog javnog poziva 1, sada je već i više nego očigledno da su ovi protesti politički motivisani, prvenstveno iz razloga što su spriječene sve krađe u državnim šumama i nema više nelegalnih otkupa”, navodi se u saopštenju.

Takođe, kako su rekli, svjedočili su u prethodnim danima u više navrata iznošenju brojnih netačnih insinuacija i javnih prozivki na račun direktora Uprave za gazdovanje šumama, kao i javnim tvrdnjama drvoprerađivača da su u posjedu fotografija na kojima direktor Uprave dogovara uslove javnog poziva sa koncesionarima.

“S obzirom na to da već 15 dana ne prikazuju javnosti ove fotografije, u želji da ubrzamo taj postupak poručujemo im da je direktor Uprave spreman da o sopstvenom trošku plati taksi prevoz do Specijalnog državnog tužilaštva, svim onim drvoprerađivačima koji su javno tvrdili da imaju pomenute fotografije direktora Uprave i da ih što prije predaju u Tužilaštvo, jer i mi želimo da vidimo dokle su spremni da idu u svojim lažima, pošto su ovakve optužbe proizvod pokvarenih i štetnih pojedinaca”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave su naveli da pošto pojedinim drvoprerađivačima nijesu odgovarali uslovi javnog poziva 1 odnosno ni radnici ni lokalni faktor, da je objavljen javni poziv 2 za redovne sječe na kojem je jedini kriterijum za učešće ponuđena cijena i mogu uzeti preko 100 hiljada kubika u blizu toliko odjeljenja, ali je i sama najava ovog poziva sa željenim kriterijumom izazvala negodovanje pojedinaca.

“Kao i svih prethodnih puta, poručujemo da je Uprava obezbijedila i više nego dovoljno sirovine za rad svih drvoprerađivačkih pogona, a neprijavljivanjem na javni poziv 2 javnost će do kraja moći da razotkrije namjere i motive ove kompletne medijske predstave, na šta smo od samog početka i upozoravali”, zaključuje se u saopštenju.

